https://sputnik-georgia.ru/20241121/gruzinskie-basketbolisty-sygrayut-v-finlyandii-v-ramkakh-kvalifikatsii-na-evrobasket-2025-291035705.html

Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025

Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025

Sputnik Грузия

В группе G квалификационного турнира четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T15:58+0400

2024-11-21T15:58+0400

2024-11-21T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в четверг вечером сыграет в гостях третий матч отборочного этапа Евробаскета-2025 с Финляндией. Встреча начнется в 20:30 по тбилисскому времени. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси. Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения. Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

финляндия

сербия

дания

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