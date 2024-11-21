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Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025
Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025
Sputnik Грузия
В группе G квалификационного турнира четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в четверг вечером сыграет в гостях третий матч отборочного этапа Евробаскета-2025 с Финляндией. Встреча начнется в 20:30 по тбилисскому времени. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси. Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения. Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, дания, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, дания, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025
В группе G квалификационного турнира четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в четверг вечером сыграет в гостях третий матч отборочного этапа Евробаскета-2025 с Финляндией.
Встреча начнется в 20:30 по тбилисскому времени.
В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места.
Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси.
Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения.
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.