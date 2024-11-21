Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241121/gruzinskie-basketbolisty-sygrayut-v-finlyandii-v-ramkakh-kvalifikatsii-na-evrobasket-2025-291035705.html
Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025
Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025
Sputnik Грузия
В группе G квалификационного турнира четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T15:58+0400
2024-11-21T15:58+0400
спорт
грузия
новости
финляндия
сербия
дания
чемпионат европы по баскетболу
баскетбол
новости грузинского баскетбола
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6accb24cf718d80cd048b325d260d2f9.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в четверг вечером сыграет в гостях третий матч отборочного этапа Евробаскета-2025 с Финляндией. Встреча начнется в 20:30 по тбилисскому времени. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси. Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения. Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
финляндия
сербия
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_198:0:2018:1365_1920x0_80_0_0_22e5aff0336bd05a0f93ee56c9df1efe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, дания, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, дания, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола

Грузинские баскетболисты сыграют в Финляндии в рамках квалификации на Евробаскет-2025

15:58 21.11.2024
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2024
© Georgian Basketball Federation
Подписаться
В группе G квалификационного турнира четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в четверг вечером сыграет в гостях третий матч отборочного этапа Евробаскета-2025 с Финляндией.
Встреча начнется в 20:30 по тбилисскому времени.
В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места.
Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси.
Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения.
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0