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Грузинские экологи сообщили о повышенной загрязненности воздуха
Грузинские экологи сообщили о повышенной загрязненности воздуха
Sputnik Грузия
Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T17:55+0400
2024-11-21T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) фиксируется на территории Грузии с 21 ноября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. По данным ведомства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости. * Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды
Грузинские экологи сообщили о повышенной загрязненности воздуха
Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) фиксируется на территории Грузии с 21 ноября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным ведомства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение*, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.
* Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.