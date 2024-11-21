https://sputnik-georgia.ru/20241121/irakliy-kobakhidze-vnov-stanet-kandidatom-v-premer-ministry-gruzii-291034112.html

Кто станет будущим премьером Грузии?

Кто станет будущим премьером Грузии?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Кандидатом на пост премьер-министра от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет вновь Ираклий Кобахидзе... 21.11.2024, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Кандидатом на пост премьер-министра от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет вновь Ираклий Кобахидзе, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.Соответствующее решение Мдинарадзе озвучил на брифинге по итогам заседания политсовета "Грузинской мечты"."Как вам известно, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет полномочия выдвигать кандидата на пост премьера, и не будет особым сюрпризом, что Бидзина Иванишвили представил Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата на пост премьера, и, естественно, политсовет полностью поддержал его", - заявил Мдинарадзе.Что касается кандидата на должность председателя парламента, то, как сказал Мдинарадзе, фракция "Грузинская мечта" вновь выдвинет кандидатуру действующего главы законодательного органа Шалвы Папуашвили.По словам Мдинарадзе, на заседании политсовета также обсуждался вопрос назначения даты президентских выборов."Вы также знаете, что президентские выборы должны состояться после первой сессии парламента. Определен конкретный срок. Мы определим и эту дату в ближайшие дни, когда в парламенте Грузии состоится первое заседание", - отметил Мдинарадзе.Кто такой Ираклий Кобахидзе?Ираклию Кобахидзе 46 лет. Он занимает пост премьер-министра Грузии с февраля 2024 года. До этого с января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды. В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН. Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООНПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе