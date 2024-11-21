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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8% 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным ведомства, доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 58,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 33,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 270,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 581,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 432,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 140,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 78,4 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и т. д.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, сакстат
экономика, грузия, россия, сакстат

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 21.11.2024 (обновлено: 09:28 21.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
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По данным ведомства, доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-октябрь 2024 года

Показатель

Объем,

млн долларов

Рост

%

Экспорт

580,3

3,8

Импорт

1 481,3

0,0

Всего

2 061,5

1,0

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 58,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 33,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение

%

Вино

161,2

11,9

Спиртные напитки

128,8

156,8

Минеральные воды

68,1

25,5

Лимонад

53,4

0,8

Плоды

32,2

14,2

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 270,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 581,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 432,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 140,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 78,4 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и т. д.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение

%

Нефтепродукты

438,2

-12,8

Газ

122,1

20,1

Изделия из стали

82,5

112,4

Пшеница и меслин

62,8

40,5

Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа

39,1

29,0

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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