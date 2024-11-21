https://sputnik-georgia.ru/20241121/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-291023742.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8% 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 58,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 33,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 270,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 581,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 432,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 140,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 78,4 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и т. д.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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