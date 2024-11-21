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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8% 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 58,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 33,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 270,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 581,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 432,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 140,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 78,4 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и т. д.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, сакстат
экономика, грузия, россия, сакстат
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
09:01 21.11.2024 (обновлено: 09:28 21.11.2024)
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила 10,8%
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, доля России во внешнеторговом обороте Грузии за десять месяцев 2024 года составила
10,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-октябрь 2024 года
Показатель
Объем,
млн долларов
Рост
%
Экспорт
580,3
3,8
Импорт
1 481,3
0,0
Всего
2 061,5
1,0
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 124,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,5 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 58,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 33,4 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение
%
Вино
161,2
11,9
Спиртные напитки
128,8
156,8
Минеральные воды
68,1
25,5
Лимонад
53,4
0,8
Плоды
32,2
14,2
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 270,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 581,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 432,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 140,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 78,4 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и т. д.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение
%
Нефтепродукты
438,2
-12,8
Газ
122,1
20,1
Изделия из стали
82,5
112,4
Пшеница и меслин
62,8
40,5
Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа
39,1
29,0
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.