https://sputnik-georgia.ru/20241121/natsbank-gruzii-poluchil-mezhdunarodnyy-sertifikat-informatsionnoy-bezopasnosti-291038657.html

Нацбанк Грузии получил международный сертификат информационной безопасности

Нацбанк Грузии получил международный сертификат информационной безопасности

Sputnik Грузия

Стандарт ISO 27001 – это всемирно признанный стандарт управления информационной безопасностью 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T22:29+0400

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2024-11-21T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии прошел сертификацию международного стандарта информационной безопасности ISO 27001, говорится в сообщении регулятора. Стандарт ISO 27001 – это всемирно признанный стандарт управления информационной безопасностью, который был получен Национальным банком Грузии в четвертый раз. В этом году Национальный банк прошел сертификацию стандарта ISO в обновленной версии ISO/IEC 27001:2022. Национальный банк Грузии уже более десяти лет работает над соблюдением международных стандартов управления информационной безопасностью и их усовершенствованием. В процессе аудита, связанного с соответствием системы управления информационной безопасностью Национального банка Грузии международному стандарту, участвовали как грузинские, так и иностранные компании. Сертификат выдан немецким органом по сертификации TUV SUD Management Service GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии