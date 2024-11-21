https://sputnik-georgia.ru/20241121/putin-rossiya-primenila-noveyshee-oruzhie-po-voennym-obektam-ukrainy-291038905.html
Путин: Россия применила новейшее оружие по военным объектам Украины
Путин: Россия применила новейшее оружие по военным объектам Украины
Sputnik Грузия
По словам президента России, ракета была в неядерном исполнении 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T21:48+0400
2024-11-21T21:48+0400
2024-11-21T23:04+0400
россия
в мире
украина
владимир путин
политика
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/286996762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb18fc793a052a597dc4fbb018a34eb3.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска нанесли удар новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник" по крупнейшему оружейному комплексу на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что ракета была в неядерном исполнении.Президент России в очередной раз обратил внимание на то, что Украина не может использовать дальнобойное оружие без военных специалистов стран-производителей такого оружия, и это хорошо известно, в том числе, экспертам.Владимир Путин подчеркнул, что после того, как западными дальнобойными ракетами были атакованы Курская и Брянская области, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.При этом, российские средства ПВО атаку западных ракет отразили, в результате противник не достиг поставленных целей, отметил он.Ракета "Орешник"Российский лидер подчеркнул, что в мире нет противодействия против ракеты "Орешник". Она атакует цель, развивая скорость в 10 махов, что составляет 2,5-3 километра в секунду.По словам Путина, РФ будет предлагать мирным украинским жителям и гражданам дружественных стран покинуть зоны возможного поражения при ударе такими системами, как "Орешник"."Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", – заверил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/286996762_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0352f5eb222668a1e5dcd90030c099c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, украина, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Россия применила новейшее оружие по военным объектам Украины
21:48 21.11.2024 (обновлено: 23:04 21.11.2024)
По словам президента России, ракета была в неядерном исполнении
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска нанесли удар новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник" по крупнейшему оружейному комплексу на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он уточнил, что ракета была в неядерном исполнении.
"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины", – сказал Путин в своем обращении к личному составу ВС РФ и россиянам.
Президент России в очередной раз обратил внимание на то, что Украина не может использовать дальнобойное оружие без военных специалистов стран-производителей такого оружия, и это хорошо известно, в том числе, экспертам.
Владимир Путин подчеркнул, что после того, как западными дальнобойными ракетами были атакованы Курская и Брянская области, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.
При этом, российские средства ПВО атаку западных ракет отразили, в результате противник не достиг поставленных целей, отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что в мире нет противодействия против ракеты "Орешник". Она атакует цель, развивая скорость в 10 махов, что составляет 2,5-3 километра в секунду.
"Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – сказал глава государства.
По словам Путина, РФ будет предлагать мирным украинским жителям и гражданам дружественных стран покинуть зоны возможного поражения при ударе такими системами, как "Орешник".
"Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", – заверил он.