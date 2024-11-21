https://sputnik-georgia.ru/20241121/putin-rossiya-primenila-noveyshee-oruzhie-po-voennym-obektam-ukrainy-291038905.html

Путин: Россия применила новейшее оружие по военным объектам Украины

Путин: Россия применила новейшее оружие по военным объектам Украины

Sputnik Грузия

По словам президента России, ракета была в неядерном исполнении 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска нанесли удар новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник" по крупнейшему оружейному комплексу на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что ракета была в неядерном исполнении.Президент России в очередной раз обратил внимание на то, что Украина не может использовать дальнобойное оружие без военных специалистов стран-производителей такого оружия, и это хорошо известно, в том числе, экспертам.Владимир Путин подчеркнул, что после того, как западными дальнобойными ракетами были атакованы Курская и Брянская области, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.При этом, российские средства ПВО атаку западных ракет отразили, в результате противник не достиг поставленных целей, отметил он.Ракета "Орешник"Российский лидер подчеркнул, что в мире нет противодействия против ракеты "Орешник". Она атакует цель, развивая скорость в 10 махов, что составляет 2,5-3 километра в секунду.По словам Путина, РФ будет предлагать мирным украинским жителям и гражданам дружественных стран покинуть зоны возможного поражения при ударе такими системами, как "Орешник"."Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", – заверил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины