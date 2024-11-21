https://sputnik-georgia.ru/20241121/vydavali-sebya-za-sotrudnikov-italyanskogo-banka---v-gruzii-arestovali-moshennikov-291038535.html

Выдавали себя за сотрудников итальянского банка – в Грузии арестовали мошенников

Выдавали себя за сотрудников итальянского банка – в Грузии арестовали мошенников

Sputnik Грузия

На данный момент следствию известно о более чем 40 жертвах преступления, которые передали мошенникам 620 584 лари 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T21:05+0400

2024-11-21T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек, которые выдавали себя за сотрудников итальянского банка и обманом получали деньги от граждан Грузии и иностранцев, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемые разработали преступный план, согласно которому они входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за ее пределами, и уверяли их, что якобы являются сотрудниками коммерческого банка, зарегистрированного в Италии, и предлагали в случае вложения денег большие проценты прибыли. Следствие по делу продолжается по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет. Следователи проводят мероприятия для установления других лиц, участвующих в преступной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, италия, следственная служба минфина грузии