https://sputnik-georgia.ru/20241121/vydavali-sebya-za-sotrudnikov-italyanskogo-banka---v-gruzii-arestovali-moshennikov-291038535.html
Выдавали себя за сотрудников итальянского банка – в Грузии арестовали мошенников
Выдавали себя за сотрудников итальянского банка – в Грузии арестовали мошенников
Sputnik Грузия
На данный момент следствию известно о более чем 40 жертвах преступления, которые передали мошенникам 620 584 лари 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T21:05+0400
2024-11-21T21:05+0400
2024-11-21T21:43+0400
происшествия
грузия
новости
италия
следственная служба минфина грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250247199_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_37dbd29831aac14c4fe3378204cf1fb2.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек, которые выдавали себя за сотрудников итальянского банка и обманом получали деньги от граждан Грузии и иностранцев, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемые разработали преступный план, согласно которому они входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за ее пределами, и уверяли их, что якобы являются сотрудниками коммерческого банка, зарегистрированного в Италии, и предлагали в случае вложения денег большие проценты прибыли. Следствие по делу продолжается по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет. Следователи проводят мероприятия для установления других лиц, участвующих в преступной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250247199_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_15068efa2546076e8b0da9fcd609a5b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, италия, следственная служба минфина грузии
происшествия, грузия, новости, италия, следственная служба минфина грузии
Выдавали себя за сотрудников итальянского банка – в Грузии арестовали мошенников
21:05 21.11.2024 (обновлено: 21:43 21.11.2024)
На данный момент следствию известно о более чем 40 жертвах преступления, которые передали мошенникам 620 584 лари
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек, которые выдавали себя за сотрудников итальянского банка и обманом получали деньги от граждан Грузии и иностранцев, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые разработали преступный план, согласно которому они входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за ее пределами, и уверяли их, что якобы являются сотрудниками коммерческого банка, зарегистрированного в Италии, и предлагали в случае вложения денег большие проценты прибыли.
На данный момент следствию известно о более чем 40 жертвах преступления, которые передали мошенникам 620 584 лари (около 227,3 тысячи долларов).
Следствие по делу продолжается по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
Следователи проводят мероприятия для установления других лиц, участвующих в преступной схеме.