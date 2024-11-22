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СВО: российские войска окружили ВСУ в Часовом Яре
СВО: российские войска окружили ВСУ в Часовом Яре
Sputnik Грузия
Российские войска успешно завершают операцию по освобождению Часова Яра. В центре города ведутся ожесточенные бои, десантники и мотострелки методично дробят... 22.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-22T21:48+0400
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Подразделения российской армии непрерывно ведут тяжелейшие бои в Часовом Яре, где противник превратил в укрепрайоны дома и улицы. Наиболее сложный участок – центральные кварталы у стадиона "Авангард" – освобождают от бандеровцев штурмовые отряды 98-й дивизии ВДВ.Российские десантники методично уничтожают выстрелами ПТУР украинские пулеметные гнезда, позиции снайперов и стационарные ретрансляторы для БПЛА. Одновременно штурмовые группы ВС РФ продвигаются на флангах Часова Яра. Наступают из района Клещеевки (бои за это село шли несколько месяцев) и вклинились в оборону ВСУ с юга на полтора километра.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения украинским формированиям в районах Часова Яра, Северска и Славянска. Группировка ВСУ в Часовом Яре доживает последние дни. Переброска в город националистов 12-й бригады "Азов" не замедлила российское наступление. Элитные части ГУР и СБУ оставили город еще в начале ноября – сбежали по "дороге смерти", которая находится под огневым контролем российской артиллерии.Даже в Киеве не могут отрицать очевидное. Украинское издание Страна.ua бьет тревогу: "Армия России резко продвинулась в Часовом Яре".Потеря командованием ВСУ позиций в этом городе приведет российскую армию к Константиновке (важный логистический узел) и параличу военных поставок в Покровск, Краматорск, Дружковку, Славянск. Близится полное освобождение российского Донбасса.Поражение на всю глубинуВооруженные силы РФ 17 ноября и сегодня нанесли комбинированные удары несколькими сотнями высокоточных ракет и дронов по объектам украинской энергетики, предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам и точкам дислокации ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.По утверждению киевских властей, для ударов применялись даже редкие гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" (с наземных пусковых установок в Крыму).Опубликовано видео поражения Кременчугской ГЭС ракетным ударом ВС России. Прилетело также по ДнепрГЭС, мосту через Кременчугское водохранилище близ Черкасс, Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС. В городе Ровно поражена одна из ключевых подстанций (330/110 кВ), которая является частью важной линии Ровенской АЭС. Во многих регионах "незалежной" исчезло электричество.Между тем безвозвратные потери ВСУ растут, и за десять месяцев 2024 года составили более 462 тыс. военнослужащих.В украинском обществе и ВСУ остается все меньше иллюзий: согласно опросу Gallup, 52% украинцев желает скорейшего окончания войны путем переговоров. Еще 10% не смогли ответить на вопрос, и только 38% считают, что их страна должна продолжать войну до победы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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россия, в мире, аналитика, киев, донбасс, крым, минобороны рф, сбу, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, аналитика, киев, донбасс, крым, минобороны рф, сбу, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
СВО: российские войска окружили ВСУ в Часовом Яре
Российские войска успешно завершают операцию по освобождению Часова Яра. В центре города ведутся ожесточенные бои, десантники и мотострелки методично дробят, окружают, и уничтожают украинский гарнизон по частям, сообщает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Подразделения российской армии непрерывно ведут тяжелейшие бои в Часовом Яре, где противник превратил в укрепрайоны дома и улицы. Наиболее сложный участок – центральные кварталы у стадиона "Авангард" – освобождают от бандеровцев штурмовые отряды 98-й дивизии ВДВ.
Российские десантники методично уничтожают выстрелами ПТУР украинские пулеметные гнезда, позиции снайперов и стационарные ретрансляторы для БПЛА. Одновременно штурмовые группы ВС РФ продвигаются на флангах Часова Яра. Наступают из района Клещеевки (бои за это село шли несколько месяцев) и вклинились в оборону ВСУ с юга на полтора километра.
В Минобороны РФ ранее подтвердили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения украинским формированиям в районах Часова Яра, Северска и Славянска. Группировка ВСУ в Часовом Яре доживает последние дни. Переброска в город националистов 12-й бригады "Азов" не замедлила российское наступление. Элитные части ГУР и СБУ оставили город еще в начале ноября – сбежали по "дороге смерти", которая находится под огневым контролем российской артиллерии.
На Западе видят деградацию украинского фронта. Германская газета Bild с тревогой сообщила: "Российские войска вошли в центр Часова Яра. И не похоже, что вокруг – готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение ВСУ дронов, что всегда указывает на российский контроль территории и отход украинцев".
Даже в Киеве не могут отрицать очевидное. Украинское издание Страна.ua бьет тревогу: "Армия России резко продвинулась в Часовом Яре".
Потеря командованием ВСУ позиций в этом городе приведет российскую армию к Константиновке (важный логистический узел) и параличу военных поставок в Покровск, Краматорск, Дружковку, Славянск. Близится полное освобождение российского Донбасса.
Вооруженные силы РФ 17 ноября и сегодня нанесли комбинированные удары несколькими сотнями высокоточных ракет и дронов по объектам украинской энергетики, предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам и точкам дислокации ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.
По утверждению киевских властей, для ударов применялись даже редкие гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" (с наземных пусковых установок в Крыму).
Опубликовано видео поражения Кременчугской ГЭС ракетным ударом ВС России. Прилетело также по ДнепрГЭС, мосту через Кременчугское водохранилище близ Черкасс, Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС. В городе Ровно поражена одна из ключевых подстанций (330/110 кВ), которая является частью важной линии Ровенской АЭС. Во многих регионах "незалежной" исчезло электричество.
Пока США и НАТО поставками ракет помогают киевскому режиму "усилить переговорные позиции", подконтрольная бандеровцам территория технологически возвращается в начало 19-го века и рискует оказаться в каменном.
Между тем безвозвратные потери ВСУ растут, и за десять месяцев 2024 года составили более 462 тыс. военнослужащих.
В украинском обществе и ВСУ остается все меньше иллюзий: согласно опросу Gallup, 52% украинцев желает скорейшего окончания войны путем переговоров. Еще 10% не смогли ответить на вопрос, и только 38% считают, что их страна должна продолжать войну до победы.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции