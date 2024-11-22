https://sputnik-georgia.ru/20241122/gruzinskie-basketbolisty-obygrali-finov-v-matche-otbora-na-evrobasket-2025-291044043.html

Грузинские баскетболисты обыграли финнов в отборочном матче на Евробаскет-2025

Грузинские баскетболисты обыграли финнов в отборочном матче на Евробаскет-2025

Sputnik Грузия

Грузинские баскетболисты выиграли в гостях со счетом 90:83 22.11.2024, Sputnik Грузия

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торнике шенгелия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу одержала первую победу на отборочном этапе чемпионата Европы 2025, обыграв сборную Финляндии. Тренируемая сербским специалистом Александром Джикичем грузинская сборная обыграла финнов в гостях во время третьего матча отборочного этапа с разницей в семь очков – 90:83. Самым результативным оказался капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, который за 24 часа провел два матча. Перед матчем за сборную он выступил за итальянский клуб "Виртус" против турецкого Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги.Капитан помог сборной Грузии одержать победу, набрав 24 очка, 6 подборов и 5 результативных передач. Американский легионер Камаль Болдуин в дебютной игре набрал 23 очка, 4 подбора и 5 передач. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Для достижения этой цели жизненно важны победы над Финляндией 21 ноября и 24 ноября в Тбилиси. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена". Два решающих тура пройдут в феврале. Грузия примет Данию и посетит Сербию. Пока у сборной Грузии – два поражения. Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия