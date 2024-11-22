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https://sputnik-georgia.ru/20241122/gruziya-vydelit-milliardy-dlya-snizheniya-negativnogo-vliyaniya-klimata-na-agrarnyy-sektor-291041768.html
Грузия выделит миллиарды для снижения негативного влияния климата на аграрный сектор
Грузия выделит миллиарды для снижения негативного влияния климата на аграрный сектор
Sputnik Грузия
В стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства, заявила замминистра 22.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Правительство Грузии для снижения негативного влияния изменения климата на аграрный сектор планирует потратить 3 миллиарда лари на поддержку фермеров до 2028 года, еще 300 миллионов долларов США мобилизованы на развитие современных ирригационных систем, заявила первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили в Баку. Высокопоставленные делегаты из 20 стран приняли участие в министериале "Миссия сельскохозяйственных инноваций в интересах климата" (Agriculture Innovation Mission for Climate – AIM for Climate), состоявшемся в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку. По ее словам, в стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства. "Экономия водных ресурсов и их рациональное использование – подход, который внедряется в аграрном секторе на фоне изменения климата", - заявила Тандилашвили. AIM for Climate направлена на значительное расширение коллективного участия посредством инноваций и инвестиций в климатически оптимизированные сельскохозяйственные и продовольственные системы. Грузия активно работает над снижением негативного воздействия изменения климата на аграрный сектор. Повышение адаптационного потенциала аграрного сектора является одним из важнейших приоритетов правительства страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, баку, сельское хозяйство грузии
экономика, новости, грузия, баку, сельское хозяйство грузии

Грузия выделит миллиарды для снижения негативного влияния климата на аграрный сектор

10:52 22.11.2024 (обновлено: 11:38 22.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerСело Асурети или Элизабетталь - старое немецкое поселение
Село Асурети или Элизабетталь - старое немецкое поселение - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Правительство Грузии для снижения негативного влияния изменения климата на аграрный сектор планирует потратить 3 миллиарда лари на поддержку фермеров до 2028 года, еще 300 миллионов долларов США мобилизованы на развитие современных ирригационных систем, заявила первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили в Баку.
Высокопоставленные делегаты из 20 стран приняли участие в министериале "Миссия сельскохозяйственных инноваций в интересах климата" (Agriculture Innovation Mission for Climate – AIM for Climate), состоявшемся в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку.
"Правительство Грузии планирует потратить до 2028 года 3 млрд лари на поддержку фермеров аграрного сектора, также 300 млн долларов США мобилизованы на развитие современных ирригационных систем. Уверена, что внедрение соответствующих инноваций в сельском хозяйстве поможет снизить негативное влияние изменения климата на аграрный сектор, повысить производительность", - заявила Тандилашвили.
По ее словам, в стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства.
"Экономия водных ресурсов и их рациональное использование – подход, который внедряется в аграрном секторе на фоне изменения климата", - заявила Тандилашвили.
AIM for Climate направлена на значительное расширение коллективного участия посредством инноваций и инвестиций в климатически оптимизированные сельскохозяйственные и продовольственные системы.
Грузия активно работает над снижением негативного воздействия изменения климата на аграрный сектор. Повышение адаптационного потенциала аграрного сектора является одним из важнейших приоритетов правительства страны.
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