Грузия выделит миллиарды для снижения негативного влияния климата на аграрный сектор

В стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства, заявила замминистра 22.11.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Правительство Грузии для снижения негативного влияния изменения климата на аграрный сектор планирует потратить 3 миллиарда лари на поддержку фермеров до 2028 года, еще 300 миллионов долларов США мобилизованы на развитие современных ирригационных систем, заявила первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили в Баку. Высокопоставленные делегаты из 20 стран приняли участие в министериале "Миссия сельскохозяйственных инноваций в интересах климата" (Agriculture Innovation Mission for Climate – AIM for Climate), состоявшемся в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку. По ее словам, в стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства. "Экономия водных ресурсов и их рациональное использование – подход, который внедряется в аграрном секторе на фоне изменения климата", - заявила Тандилашвили. AIM for Climate направлена на значительное расширение коллективного участия посредством инноваций и инвестиций в климатически оптимизированные сельскохозяйственные и продовольственные системы. Грузия активно работает над снижением негативного воздействия изменения климата на аграрный сектор. Повышение адаптационного потенциала аграрного сектора является одним из важнейших приоритетов правительства страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

