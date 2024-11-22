https://sputnik-georgia.ru/20241122/kogda-i-kak-izberut-novogo-prezidenta-gruzii-291044461.html

Когда и как изберут нового президента Грузии?

Когда и как изберут нового президента Грузии?

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили стала последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T13:16+0400

2024-11-22T13:16+0400

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политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Коллегия выборщиков для избрания президента Грузии будет сформирована Центральной избирательной комиссией на будущей неделе после назначения даты выборов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Саломе Зурабишвили стала последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков. Согласно Конституции, выборы пре­зи­де­нта Грузии проводятся в октябре, но если дата выборов совпадает с месяцем выборов парламента, выборы президента Грузии проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента. Первое заседание парламента XI созыва состоится 25 ноября.В коллегию выборщиков, по словам Папуашвили, входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию. Правила избрания Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет. Выборы президента Грузии проводятся в здании парламента. Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов Избирательной коллегии, или коллегии выборщиков. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата. Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов полного состава избирательной коллегии. Если президента Грузии не удалось избрать в первом туре, во втором туре голосование проводится между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Первый или второй тур выборов считается состоявшимся в случае участия в нем более половины полного состава Избирательной коллегии. Если выборы не состоялись или Избирательная коллегия не смогла избрать президента Грузии, в 30-дневный срок проводятся повторные выборы президента Грузии. Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать заработную плату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность. Президент Грузии не может быть членом политической партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили