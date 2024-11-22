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Монтаж новогодних украшений в Тбилиси – где ограничат движение транспорта

Монтаж новогодних украшений в Тбилиси – где ограничат движение транспорта

Sputnik Грузия

Тбилисские власти планируют потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "новогоднего городка" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 22.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik Движение транспорта на проспекте Царицы Кетеван и части улицы Костава в Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 23 ноября, сообщила мэрия столицы. Тбилисские власти планируют потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "новогоднего городка" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Ограничение будет действовать на улице Костава от станции метро "Руставели" до Тбилисского концертного зала и части проспекта Царицы Кетеван от пересечения с улицей Телави до пересечения с улицей Леха Качинского с 00:00 до 06:00. В указанный период автотранспорт сможет передвигаться по прилегающим улицам Всего иллюминация и конструкции будут установлены на 90 улицах и 30 площадях. Монтаж новогодней иллюминации планируется завершить к началу декабря. Главную елку столицы и новогоднее освещение зажгут 6 декабря. В прошлом году мэрия Тбилиси потратила на новогодние мероприятия более 6,5 миллиона лари. Новая главная елка у парламента обошлась бюджету в 720 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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