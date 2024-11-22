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Ведутся закулисные переговоры грузинского правительства с оппозицией – политолог

Ведутся закулисные переговоры грузинского правительства с оппозицией – политолог

Sputnik Грузия

В Грузии наблюдаются затухающие акции протеста, которые призваны отвлечь внимание от закулисных переговоров властей с представителями оппозиции, считает... 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T15:14+0400

2024-11-22T15:14+0400

2024-11-22T15:14+0400

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Эти затухающие акции протеста прикрывают некий процесс, о котором мы мало знаем, скорее всего, это закулисные переговоры властей с оппозицией о входе в парламент", - заявил Тарасов.Оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах 26 октября правящей партии "Грузинская мечта". По их словам, выборы были тотально сфальсифицированы.Бессрочная акция против результатов выборов началась около первого корпуса Тбилисского государственного университета, на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, с вечера 17 ноября.Полиция дважды вытесняла митингующих с этой территории, чтобы открыть проезжую часть для машин, – под утро 19 и 20 ноября. 20 ноября количество участников акции протеста настолько сократилось, что организаторы решили временно прекратить акцию и разработать план дальнейших действий.

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