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Задержанный за нападение на полицейского в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Задержанный за нападение на полицейского в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Sputnik Грузия
По версии следствия, обвиняемый 19 ноября в Тбилиси на акции на проспекте Меликишвили нанес физическое оскорбление полицейским 22.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-22T18:44+0400
2024-11-22T18:44+0400
2024-11-22T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 21-летнему Мате Девидзе, обвиняемому в нападении на полицейского 19 ноября на акции на проспекте Меликишвили в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов. Причиной избрания заключения стало ходатайство прокуратуры, которая утверждала, что преступление, в котором обвиняют Девидзе, носит тяжкий характер, и обвиняемый может скрыться с места преступления или совершить новое преступление. Между тем сторона защиты требовала опустить Девидзе под залог в размере 5 тысяч лари. Днем ранее Тбилисский городской суд уже оштрафовал 21-летнего обвиняемого на 500 лари за административное правонарушение – неподчинение требованию полиции на акции. Акция протеста началась около первого корпуса Тбилисского государственного университета, на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, с вечера 17 ноября и продлилась до 20 ноября. По версии следствия, Девидзе 19 ноября в Тбилиси на акции на проспекте Меликишвили нанес физическое оскорбление мобилизованным на месте для защиты общественного порядка правоохранителям. В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес им ударами палкой телесные повреждения по плечам, голове, рукам и спине. Следствие ведется по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", задержанному в случае подтверждения вины грозит до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
Задержанный за нападение на полицейского в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
18:44 22.11.2024 (обновлено: 18:56 22.11.2024)
По версии следствия, обвиняемый 19 ноября в Тбилиси на акции на проспекте Меликишвили нанес физическое оскорбление полицейским
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 21-летнему Мате Девидзе, обвиняемому в нападении на полицейского 19 ноября на акции на проспекте Меликишвили в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.
Причиной избрания заключения стало ходатайство прокуратуры, которая утверждала, что преступление, в котором обвиняют Девидзе, носит тяжкий характер, и обвиняемый может скрыться с места преступления или совершить новое преступление.
Между тем сторона защиты требовала опустить Девидзе под залог в размере 5 тысяч лари. Днем ранее Тбилисский городской суд уже оштрафовал 21-летнего обвиняемого на 500 лари за административное правонарушение – неподчинение требованию полиции на акции.
Акция протеста началась около первого корпуса Тбилисского государственного университета, на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе, с вечера 17 ноября и продлилась до 20 ноября.
По версии следствия, Девидзе 19 ноября в Тбилиси на акции на проспекте Меликишвили нанес физическое оскорбление мобилизованным на месте для защиты общественного порядка правоохранителям.
В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес им ударами палкой телесные повреждения по плечам, голове, рукам и спине.
Следствие ведется по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", задержанному в случае подтверждения вины грозит до 7 лет лишения свободы.