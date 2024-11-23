https://sputnik-georgia.ru/20241123/batumi-nominirovan-na-turisticheskiy-oskar-291044210.html

Батуми номинирован на туристический Оскар

Батуми номинирован на туристический Оскар

Sputnik Грузия

Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление, сообщил телеканал "Имеди". Батуми придется конкурировать за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер. Церемония награждения World Travel Awards запланирована 24 ноября на португальском острове Мадейра. С 2019 года Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards. В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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