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Батуми номинирован на туристический Оскар
Батуми номинирован на туристический Оскар
Sputnik Грузия
Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T11:58+0400
2024-11-23T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление, сообщил телеканал "Имеди". Батуми придется конкурировать за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер. Церемония награждения World Travel Awards запланирована 24 ноября на португальском острове Мадейра. С 2019 года Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards. В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, батуми
туризм, грузия, новости, аджария, батуми
Батуми номинирован на туристический Оскар
Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление, сообщил телеканал "Имеди".
Батуми придется конкурировать за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.
Церемония награждения World Travel Awards запланирована 24 ноября на португальском острове Мадейра.
"На мероприятии выяснится, сможет ли Батуми завоевать новую награду после получения в прошлом году статуса всесезонного туристического направления Европы", - отмечено в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.
С 2019 года Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards.
В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира.
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.