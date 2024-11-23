https://sputnik-georgia.ru/20241123/georgiy-mamardashvili-vpervye-stal-ottsom---foto-291060325.html
Георгий Мамардашвили впервые стал отцом - ФОТО
Георгий Мамардашвили впервые стал отцом - ФОТО
Sputnik Грузия
Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T18:39+0400
2024-11-23T18:39+0400
2024-11-23T18:41+0400
георгий мамардашвили
хвича кварацхелия
общество
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288999670_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_3827439caa5529bbbae8a137a428b8fa.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили впервые стал отцом — в семье у футболиста родилась дочка.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети. Судя по подписи к посту, малышку назвали Эни Мамардашвили.Ранее, в августе 2024 года отцом также впервые стал лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. У него родился сын. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288999670_41:0:2048:1505_1920x0_80_0_0_7f85327c0fe0ea48b7b0ce94de1b9865.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, общество, новости, грузия
георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, общество, новости, грузия
Георгий Мамардашвили впервые стал отцом - ФОТО
18:39 23.11.2024 (обновлено: 18:41 23.11.2024)
Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили впервые стал отцом — в семье у футболиста родилась дочка.
Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети. Судя по подписи к посту, малышку назвали Эни Мамардашвили.
Ранее, в августе 2024 года отцом также впервые стал лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. У него родился сын.