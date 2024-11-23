https://sputnik-georgia.ru/20241123/georgiy-mamardashvili-vpervye-stal-ottsom---foto-291060325.html

Георгий Мамардашвили впервые стал отцом - ФОТО

Георгий Мамардашвили впервые стал отцом - ФОТО

Sputnik Грузия

Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T18:39+0400

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георгий мамардашвили

хвича кварацхелия

общество

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили впервые стал отцом — в семье у футболиста родилась дочка.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Фотографию новоиспеченный счастливый отец опубликовал у себя в соцсети. Судя по подписи к посту, малышку назвали Эни Мамардашвили.Ранее, в августе 2024 года отцом также впервые стал лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. У него родился сын. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, общество, новости, грузия