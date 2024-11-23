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Какой будет погода в Грузии 23 ноября

Какой будет погода в Грузии 23 ноября

Sputnik Грузия

Зонты жителям и гостям страны сегодня, пожалуй, не понадобятся 23.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, 23 ноября на всей территории Грузии ожидается преимущественно солнечная погода. Прогноз погоды на 23 ноября по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, местия, зугдиди, тбилиси