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Какой будет погода в Грузии 23 ноября
Какой будет погода в Грузии 23 ноября
Sputnik Грузия
Зонты жителям и гостям страны сегодня, пожалуй, не понадобятся 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, 23 ноября на всей территории Грузии ожидается преимущественно солнечная погода. Прогноз погоды на 23 ноября по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, местия, зугдиди, тбилиси
погода, грузия, новости, местия, зугдиди, тбилиси
Какой будет погода в Грузии 23 ноября
Зонты жителям и гостям страны сегодня, пожалуй, не понадобятся
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, 23 ноября на всей территории Грузии ожидается преимущественно солнечная погода.
Прогноз погоды на 23 ноября по городам:
Озургети – +23°, солнечно
Амбролаури – +19°, солнечно
Ахалцихе – +17°, солнечно
Бакуриани – +12°, солнечно
Степанцминда – +8°, пасмурно
Тбилиси – +18°, преимущественно солнечно.