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Какой будет погода в Грузии 23 ноября
Какой будет погода в Грузии 23 ноября
Sputnik Грузия
Зонты жителям и гостям страны сегодня, пожалуй, не понадобятся 23.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, 23 ноября на всей территории Грузии ожидается преимущественно солнечная погода. Прогноз погоды на 23 ноября по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, местия, зугдиди, тбилиси
погода, грузия, новости, местия, зугдиди, тбилиси

Какой будет погода в Грузии 23 ноября

10:52 23.11.2024
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Зонты жителям и гостям страны сегодня, пожалуй, не понадобятся
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, 23 ноября на всей территории Грузии ожидается преимущественно солнечная погода.
Прогноз погоды на 23 ноября по городам:
Зугдиди – +22°, солнечно
Местия – +10°, пасмурно
Поти – +21°, солнечно
Батуми – +23°, солнечно
Озургети – +23°, солнечно
Кутаиси – +22°, солнечно
Амбролаури – +19°, солнечно
Ахалцихе – +17°, солнечно
Боржоми – +15°, солнечно
Бакуриани – +12°, солнечно
Гори – +17°, солнечно
Степанцминда – +8°, пасмурно
Гудаури – +5°, пасмурно
Телави – +16°, пасмурно
Рустави – +18°, солнечно
Тбилиси – +18°, преимущественно солнечно.
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