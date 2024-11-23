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Ливни, шторм и снегопад – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с воскресенья
Ливни, шторм и снегопад – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с воскресенья
Sputnik Грузия
С 25 ноября ожидается похолодание на всей территории страны 23.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-23T16:16+0400
2024-11-23T16:16+0400
2024-11-23T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 24 ноября, особенно на западе Грузии, говорится в соообщении Национального агентства окружающей среды.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> По данным ведомства, с воскресенья ожидаются сильные дожди и шторм в западной части страны, на равнинах и на побережье Черного моря, что приведет к повышению уровня воды в реках и угрозы оползней в горах. А вот уже с 25 ноября ожидается похолодание на всей территории страны. В период с 26 по 28 ноября прогнозируют осадки в большинстве районов. В высокогорных районах Грузии синоптики ожидают снегопад, туман, вьюгу и угрозу схода лавин, что может привести к закрытию ряда отрезков горных дорог. Уровень угрозы характеризуется как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, черное море, национальное агентство окружающей среды, погода, новости, грузия
непогода в грузии, черное море, национальное агентство окружающей среды, погода, новости, грузия
Ливни, шторм и снегопад – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с воскресенья
С 25 ноября ожидается похолодание на всей территории страны
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 24 ноября, особенно на западе Грузии, говорится в соообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным ведомства, с воскресенья ожидаются сильные дожди и шторм в западной части страны, на равнинах и на побережье Черного моря, что приведет к повышению уровня воды в реках и угрозы оползней в горах.
А вот уже с 25 ноября ожидается похолодание на всей территории страны. В период с 26 по 28 ноября прогнозируют осадки в большинстве районов.
В высокогорных районах Грузии синоптики ожидают снегопад, туман, вьюгу и угрозу схода лавин, что может привести к закрытию ряда отрезков горных дорог. Уровень угрозы характеризуется как средний.