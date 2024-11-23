https://sputnik-georgia.ru/20241123/pozhar-v-gorakh-na-vostoke-gruzii-pozharnym-udalos-spravitsya-s-ognem-291054340.html

Пожар в горах на востоке Грузии: пожарным удалось справиться с огнем

Пожар в горах на востоке Грузии: пожарным удалось справиться с огнем

Sputnik Грузия

Что стало причиной возгорания и каковы масштабы пожара, пока неизвестно 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T13:13+0400

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2024-11-23T13:13+0400

пожар

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кахети

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать основные очаги в горах неподалеку от села Алмати Кварельского района (регион Кахети), сообщает "ТВ Палитра". Пожар начался в горах, в нескольких километрах от деревни, недалеко от леса вечером 22 ноября. Что стало причиной возгорания и каковы масштабы пожара, пока неизвестно. В данный момент работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются. В целях превенции возникновения новых очагов возгорания, в зоне бедствия присутствуют отряды пожарных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар, грузия, происшествия, новости, кахети