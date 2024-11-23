https://sputnik-georgia.ru/20241123/troe-iz-10-vzroslykh-zhiteley-gruzii-stradayut-ozhireniem--voz-291051811.html

Трое из 10 взрослых жителей Грузии страдают ожирением – ВОЗ

Трое из 10 взрослых жителей Грузии страдают ожирением – ВОЗ

Sputnik Грузия

Избыточный вес у детей и подростков влияет на их здоровье и связан с повышенным риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний 23.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-23T15:15+0400

2024-11-23T15:15+0400

2024-11-23T15:15+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251241095_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_27635d19b72eb9612961a360ebebc4be.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузия входит в число европейских стран с высокой распространенностью ожирения, говорится в информации ВО3. Ожирение – сложное хроническое заболевание, при котором накапливается лишний жир, наносящий вред здоровью. В большинстве случаев ожирение представляет собой многофакторное заболевание, вызванное влиянием окружающей среды, психосоциальными факторами и генетическими вариантами ожирения. Кроме того, по данным ВОЗ на 2021 год, 27% 7-9-летних школьников в Грузии имеют избыточный вес, а 11% страдают ожирением. "ВОЗ призывает страны разрабатывать и осуществлять национальную политику профилактики и борьбы с ожирением", - заявил представитель ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте . ВОЗ предлагает использовать передовой опыт борьбы с ожирением, который включает в себя комплексный подход, в том числе пропаганду физической активности, политику здорового питания в школах, пропаганду грудного вскармливания, ограничение сбыта нездоровых продуктов и налогообложение сладких напитков. Ожирение является четвертым по распространенности фактором риска распространения неинфекционных заболеваний в Европе после высокого кровяного давления, диетических рисков и употребления табака. Ожирение увеличивает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, а также влияет на здоровье костей и репродуктивную функцию. Это негативно отражается на качестве жизни, сне и подвижности человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество