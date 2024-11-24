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Маневры НАТО Freezing Winds: для чего "балтийские тигры" показывают зубы РФ

Маневры НАТО Freezing Winds: для чего "балтийские тигры" показывают зубы РФ

Sputnik Грузия

Натовские "Ледяные ветры" в Финляндии и Балтийском море неслучайно совпали с успешным наступлением российских войск на украинском ТВД, считает военный... 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T15:19+0400

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2024-11-24T15:19+0400

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На юге Финляндии и в северной части Балтийского моря 18-29 ноября проходят десятидневные маневры НАТО Freezing Winds-24 с участием 28 стран альянса, включая США, Британию, Францию, Германию, Данию, Швецию, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Привлечены более 4 000 военнослужащих, 30 боевых кораблей и судов обеспечения, истребительная и патрульная авиация.Организаторы отметили, что районы вблизи Финляндии "создают уникальные условия для отработки коллективной обороны НАТО в Балтийском море".Запланированы операции по высадке на побережье десанта с участием морских пехотинцев США и Великобритании, тренировки с водолазами ВМС США. Береговые подразделения маневрируют в основном между Хельсинки и городом Котка (в 40 км от границы РФ). Некоторые эпизоды учений отрабатываются в районе аэродрома Кеми на крайнем севере Ботнического залива – в 500 км от Североморска и в 650 км от маршрутов международного судоходства в Финском заливе.Балтика "кипит", натовские маневры неслучайно совпали с повреждениями на дне морском телекоммуникационных кабелей между Литвой и Швецией (в воскресенье), Германией и Финляндией (в понедельник). На Западе подняли шум о вероятном воздействии России или Китая. Подыскали подходящий 225-метровый сухогруз Yi Peng 3 под флагом КНР с российским капитаном (шел из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид). Датский патрульный катер класса Diana догнал вероятного "разрушителя" на траверзе порта Грена, чтобы предъявить претензии (к заточке якорей или неправильному дрейфу – не ясно).Вина экипажа Yi Peng 3 неочевидна (недоказуема). В предполагаемой "диверсии" принципиально отсутствует технологический (практический) смысл – информационные потоки дублируются полусотней других кабелей на дне Балтийского моря и наземными линиями. У "пострадавших" сохранилась приличная скорость Интернета, а ремонт займет лишь несколько недель. С другой стороны, искусственная шумиха может оказаться операцией прикрытия стратегических целей маневров Freezing Winds-24 в Финляндии – заполярных и южных (оттянуть внимание и ресурсы ВС РФ с украинского ТВД).Специалисты Минобороны РФ постоянно контролируют отработку натовской "блокады" Балтийского моря, сухопутные операции – в готовности к ответу."Мал клоп, да вонюч"Финляндия радостно предоставила свою территорию для демонстрации силы НАТО на пороге России.В ходе откровенно антироссийских маневров Freezing Winds-24 артиллерийские залпы британских войск гремят на полигоне близ города Котка – в 40 км от российской границы, и в 170 км от Санкт-Петербурга. Здесь проверяются боевые характеристики новой шведской 33-тонной самоходной гаубицы Archer, которая может поражать цели на расстоянии до 50 км, и якобы "изменит правила игры" (старые британские AS-90 в 2023 году были сняты с вооружения, и переданы ВСУ).Кому-то в Хельсинки надоело жить мирно и спокойно, получать выгоды от экономического сотрудничества с Россией. Десятилетиями дружественная Финляндия с населением около 5 млн человек (сопоставимо с Санкт-Петербургом) в апреле 2023 года вступила в НАТО, и на сегодня больше некоторых "старых" членов альянса преуспела в антироссийской риторике и практике. А что приобрела страна в зоне перманентных учений альянса, под постоянным прицелом (с прошлой весны) ракет сопредельной России? Ничего хорошего. Вместо экономики предстоит развивать лишь военный плацдарм и жертвовать всем ради американских интересов в Европе.На фоне "Ледяных ветров" выяснилось, что Лапландия не готова к размещению войск НАТО. Финская телерадиокомпания бьет тревогу: "Дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо отсутствует инфраструктура в важных районах. С точки зрения безопасности поставок плохие дороги представляют собой риск, потому что без подъездных путей люди останутся без продуктов питания, медикаментов, топлива и другого жизненно важных импортных товаров во время возможного кризиса".Прямо скажем, в кризисной ситуации ВС России будет достаточно сложно обеспечить устойчивость 1200-километрового фронта конвенционными вооружением (протяженность российско-финской границы – 1 271 км). А после применения по противнику на территории Финляндии тактического ядерного оружия продукты и медикаменты могут не понадобиться.Кстати, железнодорожная колея Финляндии шириной 1 524 мм почти на 9 см отличается от западноевропейской (1 435 мм). То есть Финляндии было "проще" войти в НАТО, нежели альянсу "заехать" в Лапландию.Кто оплатит атлантические инфраструктурные проекты, если задолженность железнодорожной сети Финляндии по ремонту до недавнего времени составляла $1,28 млрд – вопрос риторический. За выбор политиков придется дорого заплатить всему финскому обществу.Умные учатся на чужих ошибках, а "балтийские тигры" – ничему не учатся.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, россия, аналитика, финляндия, сша, германия, нато, минобороны рф, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины