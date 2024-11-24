https://sputnik-georgia.ru/20241124/aktsiya-protesta-v-tbilisi---mitinguyuschie-sobirayutsya-nochevat-u-zdaniya-parlamenta-291067803.html

Акция протеста в Тбилиси – митингующие собираются ночевать у здания парламента

Акция протеста в Тбилиси – митингующие собираются ночевать у здания парламента

Sputnik Грузия

Правоохранители перекрыли подъемы, ведущие к законодательному органу, проспект Руставели перекрыт участниками акции 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T23:17+0400

2024-11-24T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Лидеры и сторонники оппозиции собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где планируют провести всю ночь, а утром протестовать против проведения первого заседания нового парламента, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Начало шествия оппозиции с площади Первой Республики задержалось более чем на час и началось после 10 вечера. Полиция не разрешила возглавить колонну протестующих легковым автомобилям, допустив лишь пешее шествие. По словам одного из лидеров оппозиции и коалиции "За перемены" Ники Мелия, в машинах, которые не пропустила полиция, – палатки, вода, теплые вещи, средства связи, чтобы протестующие могли провести ночь у парламента. У здания парламента мобилизована полиция. Правоохранители перекрыли подъемы, ведущие к законодательному органу. Проспект Руставели перекрыт участниками акции. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 12:00, 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. МВД Грузии в воскресенье распространило заявление, в котором напомнило протестующим о том, что блокирование здания парламента является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы от двух до четырех лет. К силовикам и протестующим обратился и народный защитник Леван Иоселиани. Он призвал как полицию, так и участников акции у парламента не нарушать закон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, оппозиция, парламент грузии, ника мелия, леван иоселиани