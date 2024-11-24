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Два человека убиты в Кахети – СМИ
Два человека убиты в Кахети – СМИ
Sputnik Грузия
В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T21:53+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Два человека были убиты из огнестрельного оружия в воскресенье днем в селе Карденахи Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2". В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек. По предварительной информации, причиной убийства послужила месть. Убитым около 35 лет. На месте мобилизована полиция. О задержании преступника не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, убийство
происшествия, новости, грузия, кахети, убийство
Два человека убиты в Кахети – СМИ
21:53 24.11.2024 (обновлено: 22:16 24.11.2024)
В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Два человека были убиты из огнестрельного оружия в воскресенье днем в селе Карденахи Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2".
В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек.
По предварительной информации, причиной убийства послужила месть. Убитым около 35 лет. На месте мобилизована полиция.
О задержании преступника не сообщается.