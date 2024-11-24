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Два человека убиты в Кахети – СМИ

Два человека убиты в Кахети – СМИ

Sputnik Грузия

В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек 24.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Два человека были убиты из огнестрельного оружия в воскресенье днем в селе Карденахи Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2". В ходе стрельбы в центре села ранения получил еще один человек. По предварительной информации, причиной убийства послужила месть. Убитым около 35 лет. На месте мобилизована полиция. О задержании преступника не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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