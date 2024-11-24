https://sputnik-georgia.ru/20241124/gruzinskie-basketbolisty-obygrali-doma-finlyandiyu-v-kvalifikatsii-na-che-2025-291067597.html
Грузинские баскетболисты обыграли дома Финляндию в квалификации на ЧЕ-2025
Грузинские баскетболисты обыграли дома Финляндию в квалификации на ЧЕ-2025
Sputnik Грузия
В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии в матче четвертого тура отборочного этапа Евробаскет-2025 обыграла сборную Финляндии в Тбилиси со счетом 81:64. Матч пришлось отложить на 50 минут из-за технической неисправности на "Тбилиси Арене". В зале возникла проблема с табло. Игра началась в 19:50. Встреча началась в равной борьбе, первую четверть Финляндия выиграла со счетом 21:17. Традиционно финны старались набирать очки с периметра. Самыми активными в составе сборной Грузии были американский легионер, новичок команды Камар Болдуин и капитан Торнике Шенгелия. Благодаря хорошей игре команда под руководством сербского специалиста Александра Джикича смогла выйти вперед, но ненадолго. Первая половина завершилась победой Финляндии – 40:38. Сборная Грузии начала четвертую четверть в высоком темпе и вышла вперед с преимуществом в 10 очков. Самым результативным в составе хозяев был Шенгелия – 25 очков. Он реализовал 10 из 16 бросков и три из пяти штрафных, также на его счету четыре подбора, два перехвата и шесть результативных передач. На счету Болдуина 22 очка и 8 подборов. В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Пока у сборной Грузии два поражения и две победы. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, финляндия, дания, сербия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, финляндия, дания, сербия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинские баскетболисты обыграли дома Финляндию в квалификации на ЧЕ-2025
22:41 24.11.2024 (обновлено: 23:20 24.11.2024)
В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии в матче четвертого тура отборочного этапа Евробаскет-2025 обыграла сборную Финляндии в Тбилиси со счетом 81:64.
Матч пришлось отложить на 50 минут из-за технической неисправности на "Тбилиси Арене". В зале возникла проблема с табло. Игра началась в 19:50.
Встреча началась в равной борьбе, первую четверть Финляндия выиграла со счетом 21:17. Традиционно финны старались набирать очки с периметра.
Самыми активными в составе сборной Грузии были американский легионер, новичок команды Камар Болдуин и капитан Торнике Шенгелия. Благодаря хорошей игре команда под руководством сербского специалиста Александра Джикича смогла выйти вперед, но ненадолго. Первая половина завершилась победой Финляндии – 40:38.
Сборная Грузии начала четвертую четверть в высоком темпе и вышла вперед с преимуществом в 10 очков. Самым результативным в составе хозяев был Шенгелия – 25 очков. Он реализовал 10 из 16 бросков и три из пяти штрафных, также на его счету четыре подбора, два перехвата и шесть результативных передач. На счету Болдуина 22 очка и 8 подборов.
В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию.
В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места.
Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Пока у сборной Грузии два поражения и две победы.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.