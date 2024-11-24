https://sputnik-georgia.ru/20241124/gruzinskie-basketbolisty-obygrali-doma-finlyandiyu-v-kvalifikatsii-na-che-2025-291067597.html

Грузинские баскетболисты обыграли дома Финляндию в квалификации на ЧЕ-2025

Грузинские баскетболисты обыграли дома Финляндию в квалификации на ЧЕ-2025

Sputnik Грузия

В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T22:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии в матче четвертого тура отборочного этапа Евробаскет-2025 обыграла сборную Финляндии в Тбилиси со счетом 81:64. Матч пришлось отложить на 50 минут из-за технической неисправности на "Тбилиси Арене". В зале возникла проблема с табло. Игра началась в 19:50. Встреча началась в равной борьбе, первую четверть Финляндия выиграла со счетом 21:17. Традиционно финны старались набирать очки с периметра. Самыми активными в составе сборной Грузии были американский легионер, новичок команды Камар Болдуин и капитан Торнике Шенгелия. Благодаря хорошей игре команда под руководством сербского специалиста Александра Джикича смогла выйти вперед, но ненадолго. Первая половина завершилась победой Финляндии – 40:38. Сборная Грузии начала четвертую четверть в высоком темпе и вышла вперед с преимуществом в 10 очков. Самым результативным в составе хозяев был Шенгелия – 25 очков. Он реализовал 10 из 16 бросков и три из пяти штрафных, также на его счету четыре подбора, два перехвата и шесть результативных передач. На счету Болдуина 22 очка и 8 подборов. В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Пока у сборной Грузии два поражения и две победы. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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