https://sputnik-georgia.ru/20241124/gruzinskie-figuristy-oderzhali-esche-odnu-pobedu--teper-v-polshe-291060169.html

Грузинские фигуристы одержали еще одну победу – теперь в Польше

Грузинские фигуристы одержали еще одну победу – теперь в Польше

Sputnik Грузия

По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали 24.11.2024, Sputnik Грузия

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2024-11-24T10:05+0400

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пара по спортивному фигурному катанию из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава – выиграла международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За короткую программу фигуристы получили первое место с результатом 67,17 балла, а за произвольную – 134,86 балла. По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали. Анастасия Метелкина и Лука Берулава ранее на турнире NHK Trophy в Токио заняли первое место, набрав по итогам двух программ 213,05 балла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, польша, токио, новости, спорт, грузия