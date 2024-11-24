https://sputnik-georgia.ru/20241124/gruzinskie-figuristy-oderzhali-esche-odnu-pobedu--teper-v-polshe-291060169.html
Грузинские фигуристы одержали еще одну победу – теперь в Польше
Грузинские фигуристы одержали еще одну победу – теперь в Польше
Sputnik Грузия
По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T10:05+0400
2024-11-24T10:05+0400
2024-11-24T10:05+0400
фигурное катание
успехи грузинских фигуристов в мире
польша
токио
новости
спорт
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/09/290811747_96:0:1020:520_1920x0_80_0_0_d6b0294182fd8948cbacea492a92bb02.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пара по спортивному фигурному катанию из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава – выиграла международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За короткую программу фигуристы получили первое место с результатом 67,17 балла, а за произвольную – 134,86 балла. По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали. Анастасия Метелкина и Лука Берулава ранее на турнире NHK Trophy в Токио заняли первое место, набрав по итогам двух программ 213,05 балла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
токио
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/09/290811747_211:0:904:520_1920x0_80_0_0_9941a44e9dbc97bf5e64082c59d1a460.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, польша, токио, новости, спорт, грузия
фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, польша, токио, новости, спорт, грузия
Грузинские фигуристы одержали еще одну победу – теперь в Польше
По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пара по спортивному фигурному катанию из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава – выиграла международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы".
За короткую программу фигуристы получили первое место с результатом 67,17 балла, а за произвольную – 134,86 балла.
По итогам двух программ спортсмены набрали 202,03 балла и завоевали золотые медали.
Анастасия Метелкина и Лука Берулава ранее на турнире NHK Trophy в Токио заняли первое место, набрав по итогам двух программ 213,05 балла.