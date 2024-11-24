Осторожно, грузинские водители: чего стоит опасаться на дорогах Грузии?
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2024 года, составило 3,3 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения.
Кроме того, в стране действует система баллов. На водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.
Sputnik Грузия представляет топ-5 нарушений на дорогах Грузии:
1. Превышение скорости
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября 2024 года было выписано 1 290 895 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.
2. Игнорирование правил парковки
© photo: Sputnik / StringerЗональная парковка в столице Грузии
Зональная парковка в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за девять месяцев 2024 года в Грузии было выписано 786 710 штрафов за эти нарушения. Размер штрафа – 10 лари, в Тбилиси – 50 лари.
3. Небрежное вождение
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама и автомобили на дороге
Предвыборная реклама и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
На третьем месте – несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки, нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне, нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.
Всего таких нарушений было зафиксировано 421 032 и штраф за них составляет 20 лари.
4. Поездки не на своей полосе
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
На четвертое место вышел выезд на специально выделенную для автобусов полосу движения, которые устроены в городах Грузии. Всего в период с января по сентябрь 2024 года зафиксировано 142 217 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари.
5. Отсутствие техосмотра
Ремонтный бокс. Мастерская, где чинят машины - моторист за работой
Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за девять месяцев было выписано 116 456 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари.
Видеоштрафы
За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.
Всего в период с 1 января по 30 сентября 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 2,5 миллиона нарушений, из которых 1,2 миллиона – в Тбилиси. Штрафы выписаны на общую сумму 147,9 миллиона лари.