https://sputnik-georgia.ru/20241124/rossiya----krupneyshiy-postavschik-gaza-v-es-vpervye-s-maya-2022-goda-291066131.html

Россия – крупнейший поставщик газа в ЕС впервые с мая 2022 года

Россия – крупнейший поставщик газа в ЕС впервые с мая 2022 года

Sputnik Грузия

Примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T18:18+0400

2024-11-24T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, ее доля достигла 23,7%, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.В сентябре европейские компании приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный.Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком "голубого топлива" в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда российский газ занимал в импорте 22,9%.Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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