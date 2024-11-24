Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241124/sbornaya-gruzii-po-regbi-bez-osobykh-problem-obygrala-komandu-tongi-v-tbilisi-291066751.html
Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси
Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси
Sputnik Грузия
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии и Италии, а затем обыграла... 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T20:41+0400
2024-11-24T20:41+0400
спорт
грузия
новости
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/12/286909061_0:296:1351:1055_1920x0_80_0_0_5db2d7074b9c024b583341a018434715.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном ноябрьском тест-матче обыграла команду Тонга со счетом 22:7 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси . Первая половина встречи завершилась при счете 0:0, командам не удалось реализовать ни одной попытки. После возобновления игры сборная Грузии стала уверенней атаковать. Первую же атаку грузинских регбистов увенчал Сандро Тодуа, затем Лука Маткава точно реализовал попытку - 7:0. Не обошлось во второй половине без удалений. Вначале рефери удалил Георгия Мамаиашвили. А спустя несколько минут и одного из игроков соперника, назначив еще и штрафной - 14:0 в пользу Грузии. В заключительные пять минут матча сборная Грузии вновь осталась без одного игрока – арбитр удалил с поля Луку Ниорадзе. В оставшееся время игроки Тонга атаковали с большой силой и сумели занести попытку престижа. Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси, затем спустя неделю проиграла в гостях Италии со счетом 17:20 и обыграла сборную Тонги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/12/286909061_0:169:1351:1182_1920x0_80_0_0_50bfc3ab13cde3b3ba102da60e21affd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси

20:41 24.11.2024
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2024
© Georgian Rugby
Подписаться
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии и Италии, а затем обыграла сборную Тонги
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном ноябрьском тест-матче обыграла команду Тонга со счетом 22:7 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси .
Первая половина встречи завершилась при счете 0:0, командам не удалось реализовать ни одной попытки.
После возобновления игры сборная Грузии стала уверенней атаковать. Первую же атаку грузинских регбистов увенчал Сандро Тодуа, затем Лука Маткава точно реализовал попытку - 7:0.
Не обошлось во второй половине без удалений. Вначале рефери удалил Георгия Мамаиашвили. А спустя несколько минут и одного из игроков соперника, назначив еще и штрафной - 14:0 в пользу Грузии.
В заключительные пять минут матча сборная Грузии вновь осталась без одного игрока – арбитр удалил с поля Луку Ниорадзе. В оставшееся время игроки Тонга атаковали с большой силой и сумели занести попытку престижа.
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси, затем спустя неделю проиграла в гостях Италии со счетом 17:20 и обыграла сборную Тонги.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0