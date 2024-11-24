https://sputnik-georgia.ru/20241124/sbornaya-gruzii-po-regbi-bez-osobykh-problem-obygrala-komandu-tongi-v-tbilisi-291066751.html
Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси
Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси
Sputnik Грузия
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии и Италии, а затем обыграла... 24.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном ноябрьском тест-матче обыграла команду Тонга со счетом 22:7 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси . Первая половина встречи завершилась при счете 0:0, командам не удалось реализовать ни одной попытки. После возобновления игры сборная Грузии стала уверенней атаковать. Первую же атаку грузинских регбистов увенчал Сандро Тодуа, затем Лука Маткава точно реализовал попытку - 7:0. Не обошлось во второй половине без удалений. Вначале рефери удалил Георгия Мамаиашвили. А спустя несколько минут и одного из игроков соперника, назначив еще и штрафной - 14:0 в пользу Грузии. В заключительные пять минут матча сборная Грузии вновь осталась без одного игрока – арбитр удалил с поля Луку Ниорадзе. В оставшееся время игроки Тонга атаковали с большой силой и сумели занести попытку престижа. Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси, затем спустя неделю проиграла в гостях Италии со счетом 17:20 и обыграла сборную Тонги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии и Италии, а затем обыграла сборную Тонги
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном ноябрьском тест-матче обыграла команду Тонга со счетом 22:7 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси .
Первая половина встречи завершилась при счете 0:0, командам не удалось реализовать ни одной попытки.
После возобновления игры сборная Грузии стала уверенней атаковать. Первую же атаку грузинских регбистов увенчал Сандро Тодуа, затем Лука Маткава точно реализовал попытку - 7:0.
Не обошлось во второй половине без удалений. Вначале рефери удалил Георгия Мамаиашвили. А спустя несколько минут и одного из игроков соперника, назначив еще и штрафной - 14:0 в пользу Грузии.
В заключительные пять минут матча сборная Грузии вновь осталась без одного игрока – арбитр удалил с поля Луку Ниорадзе. В оставшееся время игроки Тонга атаковали с большой силой и сумели занести попытку престижа.
Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси, затем спустя неделю проиграла в гостях Италии со счетом 17:20 и обыграла сборную Тонги.