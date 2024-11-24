https://sputnik-georgia.ru/20241124/sbornaya-gruzii-po-regbi-bez-osobykh-problem-obygrala-komandu-tongi-v-tbilisi-291066751.html

Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси

Сборная Грузии по регби без особых проблем обыграла команду Тонги в Тбилиси

Sputnik Грузия

Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии и Италии, а затем обыграла... 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T20:41+0400

2024-11-24T20:41+0400

2024-11-24T20:41+0400

спорт

грузия

новости

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/12/286909061_0:296:1351:1055_1920x0_80_0_0_5db2d7074b9c024b583341a018434715.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном ноябрьском тест-матче обыграла команду Тонга со счетом 22:7 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси . Первая половина встречи завершилась при счете 0:0, командам не удалось реализовать ни одной попытки. После возобновления игры сборная Грузии стала уверенней атаковать. Первую же атаку грузинских регбистов увенчал Сандро Тодуа, затем Лука Маткава точно реализовал попытку - 7:0. Не обошлось во второй половине без удалений. Вначале рефери удалил Георгия Мамаиашвили. А спустя несколько минут и одного из игроков соперника, назначив еще и штрафной - 14:0 в пользу Грузии. В заключительные пять минут матча сборная Грузии вновь осталась без одного игрока – арбитр удалил с поля Луку Ниорадзе. В оставшееся время игроки Тонга атаковали с большой силой и сумели занести попытку престижа. Из трех ноябрьских тест-матчей сборная Грузии уступила команде All Blacks XV, состоящей из резервных игроков сборной Новой Зеландии, со счетом 13:31 на стадионе Авчала в Тбилиси, затем спустя неделю проиграла в гостях Италии со счетом 17:20 и обыграла сборную Тонги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби