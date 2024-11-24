https://sputnik-georgia.ru/20241124/spasateli-gruzii-uluchshili-svoi-navyki-raboty-v-gorakh-291058998.html

Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах

Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах

Sputnik Грузия

Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T16:24+0400

2024-11-24T16:24+0400

2024-11-24T16:24+0400

спасатели

спасательная операция

спасательная операция

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

франция

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели и пожарные прошли учения по улучшению навыков работы на высоте под руководством французских инструкторов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Учения включали в себя как теоретическую, так и практическую часть. На практике спасатели отработали спуск по веревке с вертолета и различные спасательные операции. Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества министерств внутренних дел Франции и Грузии. После прохождения тренингов спасатели получили специальные сертификаты. Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом. Спасателям часто приходится помогать заблудившимся в горах туристам и альпинистам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спасатели, спасательная операция, спасательная операция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, франция, новости, грузия