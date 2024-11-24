Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
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Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели и пожарные прошли учения по улучшению навыков работы на высоте под руководством французских инструкторов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Учения включали в себя как теоретическую, так и практическую часть. На практике спасатели отработали спуск по веревке с вертолета и различные спасательные операции.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества министерств внутренних дел Франции и Грузии. После прохождения тренингов спасатели получили специальные сертификаты.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом. Спасателям часто приходится помогать заблудившимся в горах туристам и альпинистам.