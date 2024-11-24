Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241124/spasateli-gruzii-uluchshili-svoi-navyki-raboty-v-gorakh-291058998.html
Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах
Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах
Sputnik Грузия
Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом 24.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-24T16:24+0400
2024-11-24T16:24+0400
спасатели
спасательная операция
спасательная операция
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
франция
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/17/291057601_0:247:1064:846_1920x0_80_0_0_35ca49b14a8b02138734a9c505200ba9.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели и пожарные прошли учения по улучшению навыков работы на высоте под руководством французских инструкторов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Учения включали в себя как теоретическую, так и практическую часть. На практике спасатели отработали спуск по веревке с вертолета и различные спасательные операции. Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества министерств внутренних дел Франции и Грузии. После прохождения тренингов спасатели получили специальные сертификаты. Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом. Спасателям часто приходится помогать заблудившимся в горах туристам и альпинистам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/17/291057601_0:148:1064:946_1920x0_80_0_0_04d8574ee1954f1d0d1e555fc59d567d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спасатели, спасательная операция, спасательная операция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, франция, новости, грузия
спасатели, спасательная операция, спасательная операция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, франция, новости, грузия

Спасатели Грузии улучшили свои навыки работы в горах

16:24 24.11.2024
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2024
© Emergency Management Service of Georgia
Подписаться
Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели и пожарные прошли учения по улучшению навыков работы на высоте под руководством французских инструкторов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2024
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Учения включали в себя как теоретическую, так и практическую часть. На практике спасатели отработали спуск по веревке с вертолета и различные спасательные операции.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2024
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества министерств внутренних дел Франции и Грузии. После прохождения тренингов спасатели получили специальные сертификаты.
© Emergency Management Service of GeorgiaГрузинские спасатели-пожарные прошли учения
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2024
Грузинские спасатели-пожарные прошли учения
© Emergency Management Service of Georgia
Улучшение навыков спасательных операций на высоте особенно актуально для Грузии с ее рельефом. Спасателям часто приходится помогать заблудившимся в горах туристам и альпинистам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0