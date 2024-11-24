https://sputnik-georgia.ru/20241124/tbilisskiy-aeroport-vozobnovil-rabotu-prervannuyu-iz-za-tumana-291062937.html

Тбилисский аэропорт возобновил работу, прерванную из-за тумана

Тбилисский аэропорт возобновил работу, прерванную из-за тумана

Sputnik Грузия

Из-за сильного тумана всю ночь аэропорт не мог обеспечить безопасную посадку и взлет самолетов 24.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт возобновил свою работу в привычном режиме без задержек, сообщил представитель TAV Georgia. Из-за сильного тумана всю ночь аэропорт не мог обеспечить безопасную посадку и взлет самолетов. "Ночью был туман. Из-за плохой видимости рейсы не могли взлететь или приземлиться. Все восстановилось с 10:00. Полеты продолжатся по плану. Только ночью удалось приземлиться одной авиакомпании Ajet", – отметил представитель TAV Georgia Амиран Мамаладзе. Ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, общество, tav georgia, тбилисский международный аэропорт