https://sputnik-georgia.ru/20241125/aktsiya-u-parlamenta-gruzii-prodolzhaetsya---na-meste-mobilizovana-politsiya-i-vodomety--291071544.html

Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы

Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы

Sputnik Грузия

За ночь около парламента произошло несколько инцидентов: стычек и словесных перепалок между лидерами оппозиционных партий и полицией 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T09:48+0400

2024-11-25T09:48+0400

2024-11-25T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Оппозиция и ее сторонники остаются на проспекте Руставели перед парламентом Грузии, где они собрались с вечера воскресенья, чтобы лично выразить недовольство прошедшими парламентскими выборами новоизбранным депутатам от правящей партии "Грузинская мечта". Лидеры всех четырех прошедших в парламент оппозиционных сил отказываются работать в законодательном органе XI созыва, утверждая, что произошла тотальная фальсификация выборов 26 октября. Они требуют аннулирования их результатов, проведения по этому вопросу международного расследования и далее новых выборов. В понедельник состоится первое заседание парламента, на котором планируется признать полномочия новоизбранных депутатов. Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили назвал абсурдом утверждения, что до решения Конституционного суда Грузии по искам президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов парламент не сможет приобрести полные полномочия.Парламент возобновит работу в 12:00 по тбилисскому времени. Что касается акции протеста, за ночь около парламента произошло несколько инцидентов: стычек и словесных перепалок между лидерами оппозиционных партий и полицией. Первый конфликт начался после того, как оппозиция потребовала пропустить колонну машин на проспект Руставели, который полиция перекрыла для проведения их же акции протеста. В итоге машины, в которых, как сказали оппозиционеры, находился необходимый для акции инвентарь, пропустили. Во время акции был задержан один человек, который, как видно на распространившихся в СМИ кадрах, во время стычки ударил полицейского. Небольшой инцидент произошел с участием представителя коалиции "Сильная Грузия", члена партии "Лело для Грузии" Григола Гегелия. Когда он увидел мобилизованные на площади Свободы водометы, начал требовать от полицейских ответа на вопрос, планируется ли разгон акции. Гегелия на высоких тонах повторял, что полицейские – это обычные госслужащие, а он избранный народом депутат, соответственно, они обязаны дать ему ответ. В это время в лицо оппозиционеру плеснули из водомета воду. Как сказал один из полицейских, это произошло случайно. В настоящее время у парламента проходит немногочисленная акция протеста. Оппозиционеры рассчитывают на то, что к началу заседания количество их сторонников на проспекте Руставели увеличится. Тем временем перекрыты подходы к служебному входу в парламент на улице Зубалашвили. Полиция освободила улицу Чичинадзе, которая поднимается от проспекта Руставели с правой стороны парламента.Накануне МВД Грузии предупредило оппозицию и их сторонников о том, чтобы они не пытались блокировать входы в здание парламента, так как это уголовно наказуемое преступление. В парламент уже смогли войти журналисты. По их данным, глава парламента и часть депутатов от правящей партии уже находятся на месте. Планируют ли входить в парламент оппозиционные депутаты пока еще действующего парламента, неизвестно. После признания полномочий нового парламента новоизбранные оппозиционеры намерены отказаться от мандатов. Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , тбилиси