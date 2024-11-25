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Джикич: Сборная Грузии по баскетболу достойна выступления на чемпионате Европы

Джикич: Сборная Грузии по баскетболу достойна выступления на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025 25.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу после победы над Финляндией в четвертом туре отборочного этапа Евробаскета-2025 доказала, что заслуживает участия в престижном турнире, заявил главный тренер национальной команды Александр Джикич. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025. Первая встреча в гостях также завершилась победой Грузии (90:83). Теперь основным конкурентом подопечных Джикича за выход на ЧЕ является Сербия. Последняя не оставила шансов Дании – 98:51. По словам сербского специалиста, сборная Финляндии одна из самых быстрых в Европе и играть с ней было довольно сложно. Хотя игроки и тренерский штаб учли ошибки, допущенные в первой встрече в Эспоо. "Финляндия – очень быстрая команда. Одна из самых быстрых в Европе. С такими командами сложно играть. В предыдущем матче у них было 25 подборов в атаке. На этот раз мы уже этого не допустили, контролировали трехочковые, хорошо защищались и заслужили победу", – сказал Джикич. Он также отметил самоотверженную игру капитана Торнике Шенгелия, который с 3 ноября провел уже десять матчей как за национальную команду, так и за итальянский "Виртус". "Я никогда не упущу возможности поблагодарить ребят за их борьбу и решимость. Шенгелия с 3 ноября провел 10 матчей и у меня нет комментариев по этому поводу", – добавил Джикич. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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