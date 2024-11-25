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Джикич: Сборная Грузии по баскетболу достойна выступления на чемпионате Европы
Джикич: Сборная Грузии по баскетболу достойна выступления на чемпионате Европы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025 25.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу после победы над Финляндией в четвертом туре отборочного этапа Евробаскета-2025 доказала, что заслуживает участия в престижном турнире, заявил главный тренер национальной команды Александр Джикич. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025. Первая встреча в гостях также завершилась победой Грузии (90:83). Теперь основным конкурентом подопечных Джикича за выход на ЧЕ является Сербия. Последняя не оставила шансов Дании – 98:51. По словам сербского специалиста, сборная Финляндии одна из самых быстрых в Европе и играть с ней было довольно сложно. Хотя игроки и тренерский штаб учли ошибки, допущенные в первой встрече в Эспоо. "Финляндия – очень быстрая команда. Одна из самых быстрых в Европе. С такими командами сложно играть. В предыдущем матче у них было 25 подборов в атаке. На этот раз мы уже этого не допустили, контролировали трехочковые, хорошо защищались и заслужили победу", – сказал Джикич. Он также отметил самоотверженную игру капитана Торнике Шенгелия, который с 3 ноября провел уже десять матчей как за национальную команду, так и за итальянский "Виртус". "Я никогда не упущу возможности поблагодарить ребят за их борьбу и решимость. Шенгелия с 3 ноября провел 10 матчей и у меня нет комментариев по этому поводу", – добавил Джикич. В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места. В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, дания, сербия, финляндия, торнике шенгелия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, дания, сербия, финляндия, торнике шенгелия, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Джикич: Сборная Грузии по баскетболу достойна выступления на чемпионате Европы
Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу после победы над Финляндией в четвертом туре отборочного этапа Евробаскета-2025 доказала, что заслуживает участия в престижном турнире, заявил главный тренер национальной команды Александр Джикич.
Сборная Грузии по баскетболу в Тбилиси обыграла Финляндию со счетом 81:64 и увеличила свои шансы выхода на Евробаскет-2025. Первая встреча в гостях также завершилась победой Грузии (90:83). Теперь основным конкурентом подопечных Джикича за выход на ЧЕ является Сербия. Последняя не оставила шансов Дании – 98:51.
"Мы очень хотим поехать на чемпионат Европы. Шенгелия, Шермадини, Санадзе, Бурджанадзе и их товарищи по команде достойны того, чтобы сыграть в турнире такого высокого уровня", – сказал Джикич.
По словам сербского специалиста, сборная Финляндии одна из самых быстрых в Европе и играть с ней было довольно сложно. Хотя игроки и тренерский штаб учли ошибки, допущенные в первой встрече в Эспоо.
"Финляндия – очень быстрая команда. Одна из самых быстрых в Европе. С такими командами сложно играть. В предыдущем матче у них было 25 подборов в атаке. На этот раз мы уже этого не допустили, контролировали трехочковые, хорошо защищались и заслужили победу", – сказал Джикич.
Он также отметил самоотверженную игру капитана Торнике Шенгелия, который с 3 ноября провел уже десять матчей как за национальную команду, так и за итальянский "Виртус".
"Я никогда не упущу возможности поблагодарить ребят за их борьбу и решимость. Шенгелия с 3 ноября провел 10 матчей и у меня нет комментариев по этому поводу", – добавил Джикич.
В группе G четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, так как Финляндия является одной из стран-хозяек турнира, у трех команд есть два квалификационных места.
Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию. Пока у сборной Грузии два поражения и две победы.
В феврале пройдут два решающих тура – Грузия примет Данию и посетит Сербию. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.