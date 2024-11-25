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Фигуристы из Грузии впервые выступят в финале Гран-при ISU
Фигуристы из Грузии впервые выступят в финале Гран-при ISU
Sputnik Грузия
Анастасия Метелкина и Лука Берулава завершили этапы серии Гран-при с 24 очками, заняли пятое место в общем зачете и вышли в финал 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Впервые в истории грузинского фигурного катания в число финалистов Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев) в Гренобле вошла пара из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Французский Гренобль примет финал Гран-при ISU 5-8 декабря. Анастасия Метелкина и Лука Берулава завершили этапы серии Гран-при с 24 очками, заняли пятое место в общем зачете и вышли в финал. В финале сразятся шесть пар: Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия), Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия), Сара Конти / Никколо Маччи (Италия) и Элли Кам / Дэнни О´Ши (США). Метелкина и Берулава 23 ноября выиграли международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы". Кроме того, в начале ноября пара заняла первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при ISU в Японии (NHK Trophy). В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла. В свой первый совместный сезон Метелкина и Берулава выиграли серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе. Фигуристы тренируются у Павла Слюсаренко. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, спорт, новости, тбилиси, канада, германия
фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, спорт, новости, тбилиси, канада, германия
Фигуристы из Грузии впервые выступят в финале Гран-при ISU
Анастасия Метелкина и Лука Берулава завершили этапы серии Гран-при с 24 очками, заняли пятое место в общем зачете и вышли в финал
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Впервые в истории грузинского фигурного катания в число финалистов Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев) в Гренобле вошла пара из Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
Французский Гренобль примет финал Гран-при ISU 5-8 декабря. Анастасия Метелкина и Лука Берулава завершили этапы серии Гран-при с 24 очками, заняли пятое место в общем зачете и вышли в финал.
В финале сразятся шесть пар: Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия), Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия), Сара Конти / Никколо Маччи (Италия) и Элли Кам / Дэнни О´Ши (США).
Метелкина и Берулава 23 ноября выиграли международный турнир Challenger Series в Польше, получивший название "Кубок Варшавы".
Кроме того, в начале ноября пара заняла первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе Гран-при ISU в Японии (NHK Trophy). В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла.
В свой первый совместный сезон Метелкина и Берулава выиграли серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе. Фигуристы тренируются у Павла Слюсаренко.