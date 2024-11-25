https://sputnik-georgia.ru/20241125/gruzinskie-aktivisty-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-upts---video-291085141.html

Грузинские активисты провели акцию в поддержку УПЦ – видео

Грузинские активисты провели акцию в поддержку УПЦ – видео

Sputnik Грузия

Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео... 25.11.2024, Sputnik Грузия

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Летом этого года Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность Русской Православной Церкви и её организаций, что поставило под угрозу работу УПЦ МП. Грузинские активисты считают этот шаг угрозой религиозным ценностям не только Украины, но и всего православного мира.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, грузинская православная церковь, видео