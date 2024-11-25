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Грузинские активисты провели акцию в поддержку УПЦ – видео
Грузинские активисты провели акцию в поддержку УПЦ – видео
Sputnik Грузия
Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео... 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T19:25+0400
2024-11-25T19:25+0400
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Летом этого года Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность Русской Православной Церкви и её организаций, что поставило под угрозу работу УПЦ МП. Грузинские активисты считают этот шаг угрозой религиозным ценностям не только Украины, но и всего православного мира.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, грузинская православная церковь, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, грузинская православная церковь, видео
Грузинские активисты провели акцию в поддержку УПЦ – видео
19:25 25.11.2024 (обновлено: 19:51 25.11.2024)
Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Летом этого года Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность Русской Православной Церкви и её организаций, что поставило под угрозу работу УПЦ МП. Грузинские активисты считают этот шаг угрозой религиозным ценностям не только Украины, но и всего православного мира.