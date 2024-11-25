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https://sputnik-georgia.ru/20241125/natsbank-gruzii-uzhestochit-sanktsii-dlya-bankov-za-nevypolnenie-ego-trebovaniy-291068553.html
Нацбанк Грузии ужесточит санкции для банков за невыполнение его требований
Нацбанк Грузии ужесточит санкции для банков за невыполнение его требований
Sputnik Грузия
Проект приказа учитывает лучшую международную практику и направлен на увеличение возможного максимального размера денежного штрафа для таких важных случае 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T11:58+0400
2024-11-25T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии намерен поднять штрафы для коммерческих банков за невыполнение его требований или требований закона – проект изменений уже представлен на сайте регулятора. Согласно изменениям, вносимым в приказ президента Нацбанка "О правилах определения и наложения денежных штрафов на коммерческие банки и их администраторов", в случае невыполнения или несвоевременное выполнение требований, установленных законодательством и регулирующим органом, коммерческим банкам будет грозить денежный штраф в размере 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 или 1% от надзорного капитала, но не менее 20 тысяч лари. По действующей версии штраф составляет 0,01, 0,05 и 0,1% от надзорного капитала, но не менее 20 тысяч лари. По его мнению, для обеспечения эффекта важно, чтобы размер денежного штрафа определялся пропорционально как правонарушению, так и размеру и уровню развития поднадзорного субъекта. "Проект приказа учитывает лучшую международную практику и направлен на увеличение возможного максимального размера денежного штрафа для таких важных случаев, когда имеет место нарушение каких-либо условий или ограничений, предусмотренных лицензией на банковскую деятельность или соответствующим правовым актом Национального банка, а также проведение операций, запрещенных действующим законодательством , и/или требованиями и письменными указаниями Национального банка", – сказано в разъяснении. Проект приказа размещен на сайте Национального банка для общественного обсуждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии

Нацбанк Грузии ужесточит санкции для банков за невыполнение его требований

11:58 25.11.2024
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Проект приказа учитывает лучшую международную практику и направлен на увеличение возможного максимального размера денежного штрафа для таких важных случае
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии намерен поднять штрафы для коммерческих банков за невыполнение его требований или требований закона – проект изменений уже представлен на сайте регулятора.
Согласно изменениям, вносимым в приказ президента Нацбанка "О правилах определения и наложения денежных штрафов на коммерческие банки и их администраторов", в случае невыполнения или несвоевременное выполнение требований, установленных законодательством и регулирующим органом, коммерческим банкам будет грозить денежный штраф в размере 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 или 1% от надзорного капитала, но не менее 20 тысяч лари. По действующей версии штраф составляет 0,01, 0,05 и 0,1% от надзорного капитала, но не менее 20 тысяч лари.

"Денежный штраф, определяемый регулирующим органом за то или иное нарушение, должен быть эффективным, соразмерным и иметь профилактический эффект", – поясняет свое решение Нацбанк.

По его мнению, для обеспечения эффекта важно, чтобы размер денежного штрафа определялся пропорционально как правонарушению, так и размеру и уровню развития поднадзорного субъекта.
"Проект приказа учитывает лучшую международную практику и направлен на увеличение возможного максимального размера денежного штрафа для таких важных случаев, когда имеет место нарушение каких-либо условий или ограничений, предусмотренных лицензией на банковскую деятельность или соответствующим правовым актом Национального банка, а также проведение операций, запрещенных действующим законодательством , и/или требованиями и письменными указаниями Национального банка", – сказано в разъяснении.
Проект приказа размещен на сайте Национального банка для общественного обсуждения.
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