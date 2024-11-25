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Новый парламент Грузии провел первое заседание на фоне протестов - видео

Новый парламент Грузии провел первое заседание на фоне протестов - видео

Sputnik Грузия

Грузинская оппозиция собиралась помешать началу работы нового парламента страны. Противники власти собрались у здания еще накануне и всю ночь митинговали на... 25.11.2024, Sputnik Грузия

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Палатки, костры, навесы с едой и горячим чаем и кофе - оппозиция подготовилась к осаде. Однако полиция блокировала основные входы в парламент, обеспечив проезд депутатов. На площади Свободы с утра в понедельник были сосредоточены спецназ и водометы. Парламент провел свое первое заседание, избрав председателем Шалву Папуашвили и приняв еще целый ряд важных решений. Тем временем акция протеста на проспекте Руставели прекратилась. Лидеры оппозиции объявили об этом, еще раз заявив о нелигитимности парламента и о том, что они выражают ему свое недоверие.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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