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Новый парламент Грузии провел первое заседание на фоне протестов - видео
Новый парламент Грузии провел первое заседание на фоне протестов - видео
Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция собиралась помешать началу работы нового парламента страны. Противники власти собрались у здания еще накануне и всю ночь митинговали на... 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T20:23+0400
2024-11-25T20:23+0400
2024-11-25T20:26+0400
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Палатки, костры, навесы с едой и горячим чаем и кофе - оппозиция подготовилась к осаде. Однако полиция блокировала основные входы в парламент, обеспечив проезд депутатов. На площади Свободы с утра в понедельник были сосредоточены спецназ и водометы. Парламент провел свое первое заседание, избрав председателем Шалву Папуашвили и приняв еще целый ряд важных решений. Тем временем акция протеста на проспекте Руставели прекратилась. Лидеры оппозиции объявили об этом, еще раз заявив о нелигитимности парламента и о том, что они выражают ему свое недоверие.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, оппозиция, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, оппозиция, акции протеста, видео
Новый парламент Грузии провел первое заседание на фоне протестов - видео
20:23 25.11.2024 (обновлено: 20:26 25.11.2024)
Грузинская оппозиция собиралась помешать началу работы нового парламента страны. Противники власти собрались у здания еще накануне и всю ночь митинговали на улице.
Палатки, костры, навесы с едой и горячим чаем и кофе - оппозиция подготовилась к осаде. Однако полиция блокировала основные входы в парламент, обеспечив проезд депутатов.
На площади Свободы с утра в понедельник были сосредоточены спецназ и водометы.
Парламент провел свое первое заседание, избрав председателем Шалву Папуашвили и приняв еще целый ряд важных решений.
Тем временем акция протеста на проспекте Руставели прекратилась. Лидеры оппозиции объявили об этом, еще раз заявив о нелигитимности парламента и о том, что они выражают ему свое недоверие.