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Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия

Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия

Sputnik Грузия

Ввиду того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не явилась в парламент, первое заседание парламента открыл самый старший депутат Ладо Кахадзе 25.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия, и, соответственно, прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва.Ввиду того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не явилась в парламент, первое заседание парламента открыл самый старший депутат Ладо Кахадзе. Он поблагодарил население за поддержку правящей партии Грузии. Вновь избранный парламент правомочен приступить к работе, если на нем присутствует большинство (всего 150 мандатов) полного состава новоизбранного законодательного органа. Регистрацию прошли только новоизбранные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" – 89 человек.Для приобретения новым парламентом полномочий достаточно было признания полномочий 2/3 полного состава членов законодательного органа. Но в результате признаны были полномочия всех 150 новоизбранных депутатов. По закону могут быть признаны полномочия и тех избранных депутатов, которые отказываются признавать результаты парламентских выборов и утверждают, что не намерены работать в новом парламенте.Отказаться от мандатов они могут уже после признания полномочий, написав соответствующее заявление. Вопрос о том, лишать оппозиционеров статуса депутата или нет, будет решать парламент. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.С вечера воскресенья у парламента Грузии проходит акция протеста. Митингующие обвиняют власти в краже голосов избирателей."До выборов и в день выборов разные включенные (в процесс – ред.) стороны постоянно распространяли как дезинформацию, так и манипулятивную информацию с целью дискредитации ЦИК", – заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, когда ему было предоставлено слово на первом заседании парламента. Он подчеркнул, что как ЦИК, так и окружные и участковые избирательные комиссии, несмотря на попытки дискредитации института и оказываемое давление, произвели администрирование выборов на высоком уровне. "Разные вовлеченные стороны очень сильно старались, чтобы у граждан, у наших избирателей было и появилось недоверие к нашей деятельности, к представленным нами результатам", – сказал Каландаришвили. Высокий уровень администрирования, по словам Каландаришвили, подтвердили предварительные отчеты разных международных миссий, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые наблюдали за ходом выборов.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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