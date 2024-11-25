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Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
В июле-сентябре текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 412 судов 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T09:01+0400
2024-11-25T09:01+0400
2024-11-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов в третьем квартале 2024 года, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 44,8% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 36,1% – наливные грузы, 19,1% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 42,9% больше специализированных судов, на 8,4% больше судов для перевозки наливных грузов, на 2,2% больше генеральных грузовых судов и на 18,2% меньше контейнеровозов. Также в третьем квартале 22,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 9,2% – Мальты, 6,6% – Либерии, а 46,3% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в июле-сентябре 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии уменьшились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2 тысячи пассажиров. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 55%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт, порт анаклия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт, порт анаклия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
В июле-сентябре текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 412 судов
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов в третьем квартале 2024 года, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", 44,8% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 36,1% – наливные грузы, 19,1% – насыпные грузы.
Всего в июле-сентябре текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 412 судов, из которых 34,2% составляют генеральные грузовые суда, 31,3% – наливные, 24% – контейнеровозы, а 10,5% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами.
За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 42,9% больше специализированных судов, на 8,4% больше судов для перевозки наливных грузов, на 2,2% больше генеральных грузовых судов и на 18,2% меньше контейнеровозов.
Также в третьем квартале 22,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 9,2% – Мальты, 6,6% – Либерии, а 46,3% распределены между другими странами.
Кроме того, в июле-сентябре 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии уменьшились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2 тысячи пассажиров.
При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 55%.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.