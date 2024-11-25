https://sputnik-georgia.ru/20241125/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-291068744.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

В июле-сентябре текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 412 судов 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T09:01+0400

2024-11-25T09:01+0400

2024-11-25T09:01+0400

экономика

грузия

новости

батумский морской порт

потийский порт

порт анаклия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/86/239938655_0:0:4096:2305_1920x0_80_0_0_9ba8abd5f7685abbd2dcbac32b8fd7a7.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов в третьем квартале 2024 года, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 44,8% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 36,1% – наливные грузы, 19,1% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 42,9% больше специализированных судов, на 8,4% больше судов для перевозки наливных грузов, на 2,2% больше генеральных грузовых судов и на 18,2% меньше контейнеровозов. Также в третьем квартале 22,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 9,2% – Мальты, 6,6% – Либерии, а 46,3% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в июле-сентябре 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии уменьшились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2 тысячи пассажиров. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 55%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, батумский морской порт, потийский порт, порт анаклия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика