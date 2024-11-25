https://sputnik-georgia.ru/20241125/skolko-narushiteley-pdd-v-gruzii-ostalis-bez-prav--statistika-291059811.html
Сколько нарушителей ПДД в Грузии остались без прав – статистика
Сколько нарушителей ПДД в Грузии остались без прав – статистика
Sputnik Грузия
Лидирует по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 52 водителя 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T10:52+0400
2024-11-25T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Водительских прав в Грузии с 1 января по 30 сентября 2024 года лишились 120 автомобилистов, которые своими нарушениями правил дорожного движения исчерпали годовой лимит в 100 баллов, говорится в данных на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С 2017 года в Грузии действует особая система: на водительские права 1 января ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилисты лишаются прав. После этого они должны либо заново сдавать на права, либо ждать год. Согласно данным на сайте МВД, только в период с 1 января по 30 сентября баллы на правах потеряли 250 026 водителей, из них лимит баллов исчерпали 120 нарушителей правил дорожного движения. Лидирует по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 52 водителя. При этом в столице Грузии зафиксировано больше всего нарушений правил дорожного движения, за которые снимаются баллы. Сохранить баллы удалось 1,2 миллиона водителям. Из них больше всего водителей, которые не потратили еще ни одного балла, в Тбилиси – около 418 тысяч. На втором месте регион Имерети, где 100 баллов сохранили почти 196,3 тысячи человек, а на третьем – регион Квемо Картли (132,8 тысячи). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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водители, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, имерети, квемо картли, общество, новости, грузия
водители, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, имерети, квемо картли, общество, новости, грузия
Сколько нарушителей ПДД в Грузии остались без прав – статистика
Лидирует по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 52 водителя
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Водительских прав в Грузии с 1 января по 30 сентября 2024 года лишились 120 автомобилистов, которые своими нарушениями правил дорожного движения исчерпали годовой лимит в 100 баллов, говорится в данных на сайте МВД Грузии.
С 2017 года в Грузии действует особая система: на водительские права 1 января ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилисты лишаются прав. После этого они должны либо заново сдавать на права, либо ждать год.
Согласно данным на сайте МВД, только в период с 1 января по 30 сентября баллы на правах потеряли 250 026 водителей, из них лимит баллов исчерпали 120 нарушителей правил дорожного движения.
Лидирует по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 52 водителя. При этом в столице Грузии зафиксировано больше всего нарушений правил дорожного движения, за которые снимаются баллы.
Сохранить баллы удалось 1,2 миллиона водителям. Из них больше всего водителей, которые не потратили еще ни одного балла, в Тбилиси – около 418 тысяч. На втором месте регион Имерети, где 100 баллов сохранили почти 196,3 тысячи человек, а на третьем – регион Квемо Картли (132,8 тысячи).