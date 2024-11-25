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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Движение на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги свободное для остальных видов автотранспорта 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T19:33+0400

2024-11-25T19:33+0400

2024-11-25T19:33+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") временно ограничено из-за снега и низкой температуры, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободное для остальных видов автотранспорта. Движение свободно на остальных участках дороги. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге