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Выборы в парламент Грузии 2024 года - итоги
Выборы в парламент Грузии 2024 года - итоги
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В парламент Грузии по итогам выборов 26 октября прошли пять политических сил: 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T12:22+0400
2024-11-25T12:22+0400
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
инфографика
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В парламент Грузии по итогам выборов 26 октября прошли пять политических сил:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика, инфографика
В парламент Грузии по итогам выборов 26 октября прошли пять политических сил:
"Грузинская мечта" – 89 мест;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19 мест;
"Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16 мест;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14 мест;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.