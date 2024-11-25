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Выборы в парламент Грузии 2024 года - итоги

Выборы в парламент Грузии 2024 года - итоги

Sputnik Грузия

В парламент Грузии по итогам выборов 26 октября прошли пять политических сил: 25.11.2024, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

инфографика

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В парламент Грузии по итогам выборов 26 октября прошли пять политических сил:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

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