https://sputnik-georgia.ru/20241125/zurabishvili-pomilovala-vosem-osuzhdennykh-291082780.html

Зурабишвили помиловала восемь осужденных

Зурабишвили помиловала восемь осужденных

Sputnik Грузия

Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шесть осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна женщина. Еще двум сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них также одна женщина. Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили