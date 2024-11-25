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Зурабишвили помиловала восемь осужденных
Зурабишвили помиловала восемь осужденных
Sputnik Грузия
Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T17:27+0400
2024-11-25T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шесть осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна женщина. Еще двум сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них также одна женщина. Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили
Зурабишвили помиловала восемь осужденных
Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Шесть осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна женщина. Еще двум сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них также одна женщина.
Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.