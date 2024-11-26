https://sputnik-georgia.ru/20241126/gruzinskie-aeroporty-pobili-rekord-2023-goda-po-chislu-passazhirov---video-291096895.html
Грузинские аэропорты побили рекорд 2023 года по числу пассажиров – видео
Грузинские аэропорты побили рекорд 2023 года по числу пассажиров – видео
Sputnik Грузия
Аэропорты Грузии в III квартале 2024 года обслужили 2,5 млн пассажиров. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T19:15+0400
2024-11-26T19:15+0400
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Это на 20,6% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает "Сакстат". Всего было совершено 9,4 тыс. пассажирских рейсов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, аэропорт, туризм, туризм в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, аэропорт, туризм, туризм в грузии, видео
Грузинские аэропорты побили рекорд 2023 года по числу пассажиров – видео
19:15 26.11.2024 (обновлено: 19:44 26.11.2024)
Аэропорты Грузии в III квартале 2024 года обслужили 2,5 млн пассажиров. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
Это на 20,6% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает "Сакстат". Всего было совершено 9,4 тыс. пассажирских рейсов.