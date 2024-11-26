https://sputnik-georgia.ru/20241126/gruzinskie-aeroporty-pobili-rekord-2023-goda-po-chislu-passazhirov---video-291096895.html

Грузинские аэропорты побили рекорд 2023 года по числу пассажиров – видео

Грузинские аэропорты побили рекорд 2023 года по числу пассажиров – видео

Sputnik Грузия

Аэропорты Грузии в III квартале 2024 года обслужили 2,5 млн пассажиров. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия 26.11.2024, Sputnik Грузия

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Это на 20,6% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает "Сакстат". Всего было совершено 9,4 тыс. пассажирских рейсов.

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