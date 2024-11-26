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Международные резервы Нацбанка Грузии начали пополняться

Международные резервы Нацбанка Грузии начали пополняться

Sputnik Грузия

Показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T09:01+0400

2024-11-26T09:01+0400

2024-11-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии в ноябре 2024 года пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов, после нормализации ситуации на валютном рынке, говорится в сообщении регулятора. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов. Национальный банк Грузии 25 декабря опубликует обновленные данные по операциям на валютном рынке. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Нацбанк тратит резервы для поддержания стабильности курса лари. Международные резервы Нацбанка Грузии снизились до минимума за 28 месяцев >>Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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