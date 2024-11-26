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Названа дата проведения президентских выборов в Грузии
Названа дата проведения президентских выборов в Грузии
Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, избранный путем прямого голосования 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T12:21+0400
2024-11-26T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.Глава грузинского законодательного органа предложил бюро дату выборов президента и соответствующий проект постановления, который будут вынесен на пленарное заседание.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен быть человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.По одной из версий СМИ, будущим президентом Грузии может стать экс-премьер, ныне председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, анонсы
Названа дата проведения президентских выборов в Грузии
12:21 26.11.2024 (обновлено: 12:41 26.11.2024)
Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, избранный путем прямого голосования
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.
Глава грузинского законодательного органа предложил бюро дату выборов президента и соответствующий проект постановления, который будут вынесен на пленарное заседание.
"В данном случае я вношу предложение относительно даты президентских выборов, и мы включим его в повестку дня, затем в рамках пленарного заседания парламента мы подтвердим, что оно состоится 14 декабря 2024 года, инаугурация состоится 29 декабря", – заявил Папуашвили.
Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.
В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен быть человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.
Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.
По одной из версий СМИ, будущим президентом Грузии может стать экс-премьер, ныне председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.