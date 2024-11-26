https://sputnik-georgia.ru/20241126/novshestva-v-mvd-gruzii---reformy-i-plany-291094918.html

Новшества в МВД Грузии – реформы и планы

Новшества в МВД Грузии – реформы и планы

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Улучшение качества борьбы с преступностью, защита госграницы и повышение социальных гарантий для полицейских – такие приоритеты... 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T17:25+0400

2024-11-26T17:25+0400

2024-11-26T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Улучшение качества борьбы с преступностью, защита госграницы и повышение социальных гарантий для полицейских – такие приоритеты работы министерства внутренних дел на ближайшие годы озвучил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах парламента Грузии свои планы в рамках правительственной программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028".Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. Для вынесения вотума доверия правительству необходимы голоса 76 депутатов.Защита границы как главный приоритет Эффективная защита государственной границы Грузии останется одним из главных приоритетов для министерства. По его словам, ведомство предпринимает множество шагов для улучшения охраны границы – были обновлены и оснащены современными системами контроля границ 27 пограничных секторов.Кроме того, для обеспечения безопасности на всех погранично-пропускных пунктах установлена система распознавания лиц, которая дает возможность идентификации разыскиваемых или выдворенных из страны лиц, а также тех, кому запрещено въезжать в Грузию. При этом, по словам Гомелаури, в Грузии планируется обновить систему убежища для лиц, требующих политического убежища, или жертв преступлений, а также ряд инфраструктурных изменений, которые помогут бороться с незаконной миграцией. Социальные гарантии Еще одним приоритетом Гомелаури назвал улучшение социальных гарантий для сотрудников полиции. В частности, планируется улучшить систему компенсаций и выплат для сотрудников, покидающих систему. Кроме того, ведомство планирует улучшить социальные условия и для действующих сотрудников. В частности, речь идет о ежегодном повышении заработной платы и обеспечении полицейских льготным жильем, для чего идет строительство "полицейского городка". Борьба с ЧС Отдельно кандидат в министры отметил работу по улучшению борьбы с чрезвычайными ситуациями. Так, для операций на воде уже приобретена 31 единица плавательных средств, а для пожарно-спасательных – 30 новых немецких автомобилей с высокой маневренностью и скоростью. Кроме того, уже сформировано отдельное управления для борьбы с химическими, биологическими, радиационными и ядерными инцидентами. Борьба с преступностью Будущий глава МВД отметил, что приоритетом для ведомства остается борьба с преступностью, и особую роль в этом сыграет планируемая реформа криминальной полиции, которая предполагает разделение следственных и полицейских функций. Также продолжается реформа и в направлении улучшения работы офицеров правопорядка, которые полностью заменят участковых в Грузии. На данный момент офицеры правопорядка уже работают в Тбилиси, Батуми и Рустави, а в дальнейшем появятся и в других городах. Также министр анонсировал для улучшения борьбы с преступностью создание единой базы ДНК, которая улучшит возможности идентификации вероятных преступников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, парламент грузии