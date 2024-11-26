https://sputnik-georgia.ru/20241126/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-291087800.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В аэропортах было совершено 9,4 тысячи пассажирских рейсов, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T10:52+0400

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2024-11-26T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 2,5 миллиона пассажиров в третьем квартале 2024 года – на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 21,2% больше пассажиров по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года – 1,2 миллиона. Из аэропортов вылетело 1,2 миллиона пассажиров (на 20,1% больше). В третьем квартале 93,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 204,4 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 597,9 миллиона пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота превышает данные за третий квартал 2023 года на 45% и 69,1% соответственно. Грузовые перевозки В июле-сентябре 2024 года в аэропортах Грузии было осуществлено 500 грузовых рейсов, что на 89,4% больше, чем за отчетный период 2023 года. Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 6,3 тысячи тонн. Из них 88% – полученные грузы и почта, а 12% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 69,6 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 159,8 миллиона тонн-километров. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот увеличились по сравнению с третьим кварталом 2023 года в 2,5 и 3 раза соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", авиасообщение в грузии