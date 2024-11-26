https://sputnik-georgia.ru/20241126/v-gruzii-14-dekabrya-proydut-prezidentskie-vybory---video-291091805.html

В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы – видео

В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы – видео

Sputnik Грузия

Парламент Грузии утвердил дату проведения выборов президента. Подробнее смотрите в видео Sputnik 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T14:46+0400

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президент грузии

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Выборы пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации – 29 декабря. Нового президента Грузии сроком на пять лет изберет коллегия выборщиков.

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