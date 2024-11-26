https://sputnik-georgia.ru/20241126/v-gruzii-14-dekabrya-proydut-prezidentskie-vybory---video-291091805.html
В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы – видео
В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы – видео
Sputnik Грузия
Парламент Грузии утвердил дату проведения выборов президента. Подробнее смотрите в видео Sputnik 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T14:46+0400
2024-11-26T14:46+0400
2024-11-26T15:07+0400
выборы
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
президентские выборы
президент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291091615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f12e429dd3fa267d6ca6e908505f4d0.jpg
Выборы пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации – 29 декабря. Нового президента Грузии сроком на пять лет изберет коллегия выборщиков.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291091615_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3ff6194afb9d3c679844d82fc7b39ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, президентские выборы, президент грузии, видео
выборы, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, президентские выборы, президент грузии, видео
В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы – видео
14:46 26.11.2024 (обновлено: 15:07 26.11.2024)
Парламент Грузии утвердил дату проведения выборов президента. Подробнее смотрите в видео Sputnik
Выборы пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации – 29 декабря. Нового президента Грузии сроком на пять лет изберет коллегия выборщиков.