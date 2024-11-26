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Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают почти полторы тысячи большегрузов
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают почти полторы тысячи большегрузов
Sputnik Грузия
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с вечера понедельника в направлении грузино-российской границы из-за снега и низкой температуры 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Более 1,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в электронной очереди вечером во вторник зарегистрирован 1471 большегруз. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с вечера понедельника в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") из-за снега и низкой температуры. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно для остальных видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение осуществляется в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога
грузия, новости, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают почти полторы тысячи большегрузов
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с вечера понедельника в направлении грузино-российской границы из-за снега и низкой температуры
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Более 1,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Всего в электронной очереди вечером во вторник зарегистрирован 1471 большегруз.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено с вечера понедельника в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") из-за снега и низкой температуры.
По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно для остальных видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение осуществляется в обычном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.