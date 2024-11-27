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Кандидат на пост президента Грузии назвал свою цель – видео

Кандидат на пост президента Грузии назвал свою цель – видео

Sputnik Грузия

Бывший футболист и политик озвучил свои главные задачи и миссию на посту президента страны. Его кандидатуру выдвинула правящая в Грузии партия "Грузинская... 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T15:37+0400

2024-11-27T15:37+0400

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Кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что намерен вернуть президентский институт в конституционные рамки и объединить общественность вокруг национальных интересов и идеи независимости страны.Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" сегодня единогласно поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента.

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